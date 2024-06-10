陳熠參選州眾議員造勢 市警工會挺

紐約州第40選區州眾議員參選人陳熠(Andy Chen)9日在法拉盛圖書館外舉行了一場競選造勢活動，進一步推動其競選進程。(記者高雲兒／攝影)

紐約州第40選區州眾議員 參選人陳熠(Andy Chen)9日在法拉盛 圖書館外舉行競選造勢活動，此次活動得到了紐約市 警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)、知名社區人士徐朱留弟以及20多個社區組織的支持。

陳熠表示，法拉盛社區的治安問題已經達到了不容忽視的程度，他批評現任州眾議員金兌錫對警察的政策不力，導致犯罪頻發。而他作為輔警，親身體驗到警察的辛勞和貢獻，承諾將加強警力和改善社區治安。

教育方面，陳熠支持特殊高中入學考試(SHSAT)，強調這是提供給孩子們公平教育機會的重要途徑，他也批評金兌錫曾試圖取消SHSAT。他還提到將嚴厲打擊非法交易活動，反對金兌錫曾經聯名提案支持賣淫合法化。最後，陳熠表示這場選舉不僅關乎他個人的勝負，更是法拉盛社區是否能夠恢復以往安定生活的關鍵。

紐約市警察工會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)也抨擊金兌錫，表示「每當有讓警察執法變得更困難的立法時，金兌錫總是投贊成票。」因此他呼籲民眾把票投給支持警察的陳熠。當天，警察工會還開來一輛帶廣告牌的卡車，上面寫著「金兌錫社區警員變得更少」，「支持投票陳熠」、「反對金兌錫」等標語，並在緬街街道來回行駛。

陳熠和金兌錫近日曾就住房問題產生辯論，5月下旬，陳熠指責金兌錫在過去十年的任期內對解決高租金問題幾乎無作為。為了有效應對住房危機，他認為需要推動更多的住房建設。