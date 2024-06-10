我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

陳熠參選州眾議員造勢 市警工會挺

記者高雲兒╱紐約報導
紐約州第40選區州眾議員參選人陳熠(Andy Chen)9日在法拉盛圖書館外舉行了一場競選造勢活動，進一步推動其競選進程。(記者高雲兒／攝影)
紐約州第40選區州眾議員參選人陳熠(Andy Chen)9日在法拉盛圖書館外舉行了一場競選造勢活動，進一步推動其競選進程。(記者高雲兒／攝影)

紐約州第40選區州眾議員參選人陳熠(Andy Chen)9日在法拉盛圖書館外舉行競選造勢活動，此次活動得到了紐約市警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)、知名社區人士徐朱留弟以及20多個社區組織的支持。

陳熠表示，法拉盛社區的治安問題已經達到了不容忽視的程度，他批評現任州眾議員金兌錫對警察的政策不力，導致犯罪頻發。而他作為輔警，親身體驗到警察的辛勞和貢獻，承諾將加強警力和改善社區治安。

教育方面，陳熠支持特殊高中入學考試(SHSAT)，強調這是提供給孩子們公平教育機會的重要途徑，他也批評金兌錫曾試圖取消SHSAT。他還提到將嚴厲打擊非法交易活動，反對金兌錫曾經聯名提案支持賣淫合法化。最後，陳熠表示這場選舉不僅關乎他個人的勝負，更是法拉盛社區是否能夠恢復以往安定生活的關鍵。

紐約市警察工會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)也抨擊金兌錫，表示「每當有讓警察執法變得更困難的立法時，金兌錫總是投贊成票。」因此他呼籲民眾把票投給支持警察的陳熠。當天，警察工會還開來一輛帶廣告牌的卡車，上面寫著「金兌錫社區警員變得更少」，「支持投票陳熠」、「反對金兌錫」等標語，並在緬街街道來回行駛。

陳熠和金兌錫近日曾就住房問題產生辯論，5月下旬，陳熠指責金兌錫在過去十年的任期內對解決高租金問題幾乎無作為。為了有效應對住房危機，他認為需要推動更多的住房建設。

金兌錫批評陳熠的提案將對中產階級屋主造成破壞性影響，使得住房對弱勢群體更為昂貴，僅有極富有者得以負擔。他說，陳熠缺乏在房屋立法方面的實際經驗和成效，其提案不切實際，僅考慮到房地產開發商的利益。

當天，警察工會還開來一輛帶廣告牌的卡車，並在緬街街道來回巡邏。(取自PBA的X帳...
當天，警察工會還開來一輛帶廣告牌的卡車，並在緬街街道來回巡邏。(取自PBA的X帳號)
陳熠表示，法拉盛社區的安全已經達到了不容忽視的程度。(記者高雲兒╱攝影)
陳熠表示，法拉盛社區的安全已經達到了不容忽視的程度。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 眾議員 紐約市

上一則

華聯會家庭同樂日 為民眾健康把關

下一則

網戀殺豬盤猖獗 紐約州檢察長示警

延伸閱讀

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
紐約法拉盛住宅起火 強風助力 濃煙籠罩社區

紐約法拉盛住宅起火 強風助力 濃煙籠罩社區
租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門

租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門
助母子趕匪 華裔女跆拳教練獲表揚

助母子趕匪 華裔女跆拳教練獲表揚

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親