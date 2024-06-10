曲怡文關注糧食券被盜等多項法案通過

州參議員曲怡文多項利民法案本周通過。(曲怡文辦公室提供)

上周是州議會休會前最後一周，州參議員曲怡文的多項重要利民法案和增加亞裔 代表的法案在州參議院通過，其中包括要求州府有關部門對糧食券 (SNAP)被盜問題進行調查研究，以及在紐約州 立大學設立亞太裔領導機構等。

曲怡文提出的法案S9649要求紐約州臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)對最近一兩年來猖獗的糧食券盜用現象進行專案研究，具體指出詐騙犯常用的盜竊手法，讓居民易於防備，並對如何改進糧食卡(EBT)系統提出具體建議和措施。

曲怡文選區辦公室近兩年協助了大量因糧食卡被盜刷而尋求幫助的民眾，有的受害者被盜用數千元，有的受害者甚至被盜多次，在領到新糧食卡幾天後再次被盜用，讓人有防不勝防的感覺。曲怡文說，糧食券裡的每一元錢，對生活在貧困線上下的民眾來說都至關重要，盜用糧食券每天都在傷害大量民眾，作為立法者，必須確保選區內的民眾獲得應得的補助。

曲怡文還提出法案S7684，要求紐約州立大學系統建立亞太裔領導機構，該法案也在州參議院全票通過。該法案致力於在州立大學支持更多亞太裔領導者，並在高校培養新一代亞太裔領袖。曲怡文認為，需要培養更多亞裔成為領導者和決策者，這樣才能掌握話語權，提高華裔社區的主流地位。

此外，由曲怡文提出的關注公校全面教育和保障亞裔生活質量的多項法案也獲得通過，其中包括要求紐約州的高中生在校內接受基本急救知識學習，確保學校提供腎上腺素自動注射設備，以及成立阿茲海默症的外聯和教育項目，保證阿茲海默症患者和家人獲得更全面的相關知識和支持。