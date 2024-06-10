華聯會家庭同樂日 為民眾健康把關

布碌崙華聯會青少年舞獅隊的鑼鼓團公開亮相演出。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 聯合會(華聯會)攜手美國華人醫師會(ACAP)、班森賀中心(Bensonhurst Center)、瑪摩利醫院和聖瑪麗教堂(St.Mary, Mother of Jesus Church)，於9日在班森賀舉辦2024醫學常識講座暨家庭同樂日，為各族裔居民提供健康諮詢，進行現場醫學檢測 ，並參與各種家庭日趣味活動。

此次活動在23大道，85和86街之間封街舉行。華聯會會長鄧銘賢介紹，今年的展攤多於往年，達到了40個，大部分是醫院、保險公司、社區保健機構，還有市府一些相關部門。瑪摩利醫院在現場為到訪者檢測血壓和血氧飽和度等各種醫學指標。這些展攤除了提供各種諮詢，還分發精美小禮品，華聯會組織參與者進行抽獎。今年80歲的華裔老人林先生家住班森賀，當天特意趕來參加華聯會的活動，諮詢了一些健康問題。

華聯會計畫組建一支「華聯會青少年舞獅隊」，經過一年多的努力，以在校中學生為主的鑼鼓隊已經組建完成，並經過了培訓，當天是鑼鼓隊第一次公開亮相，鑼鼓聲陣陣，引來眾多觀眾駐足圍觀。一名鄭姓華女 帶著10歲、8歲和6歲三個男孩子前來觀看。她說自己就住在離表演現場一條街的地方，幾個孩子一聽到鼓聲震天，一定要過來看看，她覺得打鼓的孩子個個身手不凡。

華聯會當天還在位於84街2326號的聖瑪麗教堂(St.Mary, Mother of Jesus Church)舉辦了三場醫學講座。過敏和免疫科醫生李王美麗(Mary Lee Wong)的醫學講座名為「過敏對精神健康的影響」；王慶良(Qingliang Tony Wang)醫生的講座是「中風101」；伍啟揚(Timothy Eng)醫生的講座是關於骨關節炎和骨質疏鬆症。