羊頭灣社區巡邏隊座談 強化安全意識

羊頭灣社區巡邏隊舉行座談會，增強社區安全意識。(活動主辦方提供)

羊頭灣社區巡邏隊(Local Community Patrol，簡稱LCP)近日攜手第45區州眾議員 諾瓦克夫(Michael Novakhov)，共同在羊頭灣舉辦了一場開放日活動，回答居民的各種問題，並向居民介紹LCP發揮的作用和今後的打算。出席這次活動還有第59選區州眾議員威廉姆斯(Jaime R. Williams)，61分局的警官、LCP成員以及當地居民。

州眾議員諾瓦克夫在5月31日舉行的這次活動中讚揚LCP隊員幾個月前在巡邏時成功干預地鐵站 發生的一起暴力事件，救助了一位青年。LCP隊員還介紹說，他們最近在羊頭灣巡邏時，成功阻止一名醉酒人士騷擾店鋪，並與61分局警員合作解決了問題。

LCP巡邏隊負責人陳麗娜介紹了LCP與本地商家及居民的合作情況，她說LCP的活動範圍包括羊頭灣、U大道、國王高速路(Kings Highway)，以及地鐵站和學校。出席活動的61分局警官表示，他與LCP一直有合作關係，LCP就像是警察的眼睛與耳朵，幫助警察留意社區中發生的事情，並及時與警方通報和溝通，LCP發揮了很大作用。活動中，多名居民表示對LCP有濃厚興趣，並希望了解更多信息，甚至有意成為志願者。

州眾議員諾瓦克霍夫和州眾議員威廉姆斯都十分支持LCP的活動，呼籲大家積極參與，幫助LCP擴展到更多地區，共同維護社區安全。

據介紹，目前LCP已有過百人登記為隊員，他們希望更多人加入，將繼續招募羊頭灣本地願意參與巡邏的街坊鄰居。有意者可撥打電話 (646)580-6612或發送電郵至[email protected]。