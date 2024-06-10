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62分局班森賀街坊節 隆重回歸

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀86街街坊節隆重回歸，華裔積極參與。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀86街街坊節隆重回歸，華裔積極參與。(記者胡聲橋／攝影)

西南布碌崙(布魯克林)公園工作組(Southwest Brooklyn Parks Task Force)攜手市警62分局警民委員會共同推出的班森賀86街街坊節於9日火熱登場。往日交通繁忙的86街19大道至海灣公園大道(Bay Parkway)路段當天全部封街，改為步行街，各式各樣的攤販在86街設攤，售賣各種食物和商品。各族裔居民絡繹前來，一邊享受美食，一邊選購心儀的物品，其樂融融。

夏日來臨，紐約各區都會舉行一些街坊節，86街街坊節的獨特之處在於，它位於高架地鐵線之下，具有更多紐約的都市氛圍。新冠疫情爆發前，86街街坊節年年在夏季6月舉行，今年是街坊節在疫情後首次隆重回歸，現場人潮不斷，異常熱鬧。當天有數百個攤位在86街分兩排沿街鋪開，包括美食、服裝、工藝品、首飾、化妝品、箱包、工具和其他生活用品等攤位。

在今年的街坊節上，華人的攤位大約占了一半。售賣首飾和古玩的李先生說，他在這一帶擺首飾古玩攤已經有不少年頭了。新冠疫情前他幾乎每年都會參加86街街坊節，因為86街是華商聚集區，人氣很旺。疫情爆發後，街坊節不得不中斷，現在看到街坊節終於回歸，他感到很高興，而且當天他的貨也賣得不錯。李先生希望這個街坊節以後年年都能舉辦。

尤其令華裔居民高興的是，在這個街坊節上不僅能吃到中華美食，而且還能品嘗到義大利、墨西哥，以及一些東歐和中亞國家的美食。華人梅太太帶著女兒就在街坊節品嘗了多種異國小吃。她說，她們就住在附近，86街食物平日以中餐居多，現在能很方便地嘗到各族裔美食，她和女兒都感到很開心。

班森賀86街街坊節隆重回歸，華裔積極參與。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀86街街坊節隆重回歸，華裔積極參與。(記者胡聲橋／攝影)

疫情 華人 義大利

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