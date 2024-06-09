走線客買工地安全卡 恐後患無窮

據知情者反映，許多華人建築工為了節省時間，直接購買應經培訓後方能獲得的現場安全培訓(SST)卡。(取自市府網站)

據知情者反映，許多華人 建築工為節省時間，直接購買應經培訓後方能獲得的現場安全培訓(SST)卡。這些卡甚至能通過市府測試，然而業內人士警告，這種做法會帶來安全隱患及不必要的時間和金錢損失。

根據紐約市 法律，自2021年3月起，未持SST卡的建築工人禁止進入指定工地。

然而，一名華人建築工人坦言，許多像他一樣的走線 客，選擇購買SST卡以應對執法檢查，「不用親自參加培訓，交錢後三天就能拿到卡片，而且這個卡政府查可以過」。

他解釋，雖然正規學校的培訓費用約為300至400元，但購買卡片還可節省約20元，「他幫你做一切資料，包括後台上傳信息。」

不過他補充，錢不是許多人買卡的原因，而是沒有時間，「正常上課需要一周和半個月左右，我現在照顧家裡小孩，而且一周七天幾乎都不休息，除了去工地，還送快遞，也去做一些臨時的小工」；對於購買SST卡可能造成的危險，他有些不以為然，「安全主要還是個人意識。」

而某SST卡培訓學校的負責人表示，正規課程能教授許多工人所不知的重要安全知識，比如保險帶和安全帽都有一定的佩戴年限等等。

根據法律，建築工人只有接受40小時安全培訓後，才可以上崗，其中包括30小時的職業安全與健康管理局(OSHA)安全培訓，以及額外10小時的市樓宇局現場安全培訓課程來滿足安全要求。

該培訓學校負責人指出，今年2月，一家名為Valor Security & Investigations的培訓機構，因在2019至2023年間非法發放近2萬張SST卡而受到指控。由於一名工人持假卡在工地意外身亡，此事引發了廣泛關注，該機構發出的所有卡片均被宣布無效，持卡人須重新接受培訓。

對於那些聲稱「沒有時間」的工人，他建議可以選擇靈活的在線課程，以便他們能夠在自己的時間表上進行學習。

對此，華人建築工人說，「有中國人就有市場，有市場就有人鋌而走險。」