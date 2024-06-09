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MTA陷財務缺口 資金分配須重估

記者劉梓祁／紐約報導
堵車費計畫暫停，MTA發表聲明，表示董事會需要重新分費資金，未來僅能保留最基本與緊迫需求。(取自MTA)
堵車費計畫暫停，MTA發表聲明，表示董事會需要重新分費資金，未來僅能保留最基本與緊迫需求。(取自MTA)

預計可為大都會運輸署(MTA)帶來數十億元收益的曼哈頓堵車費計畫，在州長霍楚(Kathy Hochul)宣布無限延期下，MTA面臨龐大的資金缺口；MTA於7日晚首次對此發表聲明，表示在缺乏資金來源的情況下，董事會需要重新評估資金分配，未來僅能關注最基本且緊迫的需求。

根據MTA的聲明，首席財務官韋倫斯(Kevin Willens)和總法律顧問格雷夫斯(Paige Graves)表示，如電動公車、無障礙(ADA)車站和信號升級等現代化改進項目或需要被優先剔除，以「保護和維持已有100多年歷史系統的基本運行和功能」。

為了尋求MTA資金來源的替代方案，州議會在7日本屆立法會期休會的最後一天都還在討論，但最後無法取得結論結束本屆會期；MTA表示，在無法通過堵車費獲得至少10億元收入後，當局將僅能把資金用於「最基本和最緊迫的需求」。

霍楚則說，MTA必須採取行動，以應對「項目的暫停」。MTA回覆指，根據現行法規，堵車費在獲得州府、紐約市和聯邦政府批准之前，MTA無法採取行動，意味著在霍楚的叫停下，MTA不再獲得州府的同意，無法對此採取任何行動。

州參議會多數黨領袖考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，議會無法在這麼短的時間內，找出未來該如何同時緩解壅堵和資金來源兩大問題的解答。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)則說，取得資金唯一的方法是「增加收入」，也就代表著增加稅收，但「能取得資金的地方不多」。

州議會的新會期將於明年1月展開，但也可能因未決事項召集特別會議。霍楚相信，自己在堵車費問題上的立場轉變，將獲得反對堵車費的選民的認可。

MTA 堵車費 霍楚

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