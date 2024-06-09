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亞裔學生倡導計畫 展現成果

記者范航瑜／紐約報導
「亞裔學生倡導計畫」(Asian American Student Advocacy Project, ASAP)，日前慶祝20周年並舉行社區簡報會。(CACF提供)
「亞裔學生倡導計畫」(Asian American Student Advocacy Project, ASAP)，日前慶祝20周年並舉行社區簡報會。(CACF提供)

亞裔美國兒童和家庭聯盟(CACF)組織的青少年領導力培訓活動「亞裔學生倡導計畫」(Asian American Student Advocacy Project, ASAP)，近日慶祝20周年並舉行社區簡報會，32名青年領袖在會上展示關於心理健康、語言障礙以及反霸凌等倡議的研究成果，並呼籲紐約市公校重視亞裔學生。

7日晚，來自ASAP的32名青年領袖在社區簡報會探討了心理健康、語言障礙以及反霸凌的研究成果。學生們表示，這些活動與當今紐約市公校的亞裔青少年最相關。透過研究和宣傳，他們希望改變全市亞裔高中生的現狀，尤其來自英語能力有限的移民家庭的學生。

「ASAP社區簡報會是一年中唯一一次活動，分享我們在這一年中學到的有關我們的倡導、個人成長和活動結果的知識，」ASAP青年領袖吳茱莉(Julie Wu，音譯)是中木高中(Midwood High School)的高三學生，2022年加入ASAP。學生代表蔡健新(Isaiah Tsai)也表示，ASAP給了亞裔學生機會與空間，讓亞裔學生能夠在決策中發聲。

過去一年中，ASAP成員為三項倡議建言獻策，並付諸了實踐行動。心理健康倡議建議雇用更多亞裔社工，以提升亞裔學生的心理健康福祉；語言無障礙倡議調查了教師，以了解英語學習者面臨的障礙，並建議聘請更多雙語教師；反欺凌倡議則收集了亞裔學生在學校內遭受欺凌與騷擾的經歷，並倡導在學校設立協調員。

聯盟聯席執行董事梁韶律(Vanessa Leung)和昆丹娜(Anita Gundanna)介紹，ASAP最初由CACF於2004年創立，秉持「我們的年輕人都是高中生領域的專家」的信念，今年已是第20個年頭。青年領袖來自17所紐約市公校，代表15個族裔，講八種語言。

社區簡報會的嘉賓包括市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)和市議員馬泰(Christopher Marte)，他們向ASAP青年領袖頒發了嘉獎狀。青年領袖還將收到了皇后區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)辦公室發來的賀信。

市議員馬泰出席活動。(CACF提供)
市議員馬泰出席活動。(CACF提供)
學生代表蔡健新(Isaiah Tsai)發言。(CACF提供)
學生代表蔡健新(Isaiah Tsai)發言。(CACF提供)

亞裔 心理健康 紐約市

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