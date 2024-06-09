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端午文化節展傳統美 漢服及笄禮吸睛

記者高雲兒╱紐約報導
啟揚活動中心董事會主席甘台寧在現場參與包粽子。(記者高雲兒／攝影)
啟揚活動中心董事會主席甘台寧在現場參與包粽子。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝端午節、傳承和推廣中華傳統文化，法拉盛啟揚文化中心8日舉辦了第二屆端午文化節暨漢風集市，超過200人參加，該活動由啟揚文化中心與紐約漢服社、紐約中醫學院及早知道教育中心共同主辦。

此次活動吸引逾200名民眾參與，活動內容豐富多樣，包括漢服女子成年及笄禮展示、「屈原的故事」兒童舞台劇，以及中醫義診服務；紐約中醫學院的校長陳業孟說，端午節的傳統文化不僅是慶祝，還涵蓋了防疫和祈求健康平安的重要元素。

此外，啟揚還安排了多項傳統遊戲和工藝活動，如包粽子、模擬賽龍舟、投壺及射五毒，增加了節日的互動性和趣味性。通過集章遊戲，參與者有機會獲得小粽子、長命緯、龍娃娃及琉璃龍等精美的紀念品。

由「總統義工獎」金獎獲得者何美美主持的傳統及笄禮讓活動增色不少，此次儀式採用古法「三加」，旨在表彰何美美對社區服務的持續貢獻，並通過展示傳統禮儀，激勵年輕一代積極參與社區活動。

啟揚文化中心活動主任明亮表示，端午節是中國四大傳統節日之一，並且是第一個被列入聯合國非物質文化遺產的中國節日，「通過此類活動，我們希望向更廣泛的觀眾展示中華文化的魅力，增強公眾對這一傳統節日深層文化價值的認識和欣賞。」

負責包粽子教學的啟揚活動中心董事會主席甘台寧說，為了慶祝端午節，她在家做了艾草餅，還包了300個不同內餡的粽子，「我熱衷推廣所有的中華文化活動，希望大人帶孩子一起來包粽子，不讓這美好的傳統斷代」。

義工教孩子製作長命緯。(記者高雲兒／攝影)
義工教孩子製作長命緯。(記者高雲兒／攝影)
第二屆端午文化節暨漢風集市活動內容豐富多樣，特別亮點是漢服女子成年及笄禮展示。(...
第二屆端午文化節暨漢風集市活動內容豐富多樣，特別亮點是漢服女子成年及笄禮展示。(啟揚提供)
為慶祝端午節、傳承和推廣中華傳統文化，法拉盛啟揚文化中心8日舉辦了第二屆端午文化...
為慶祝端午節、傳承和推廣中華傳統文化，法拉盛啟揚文化中心8日舉辦了第二屆端午文化節暨漢風集市，超過200人參加。(記者高雲兒╱攝影)

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