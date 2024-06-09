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華埠「且林市集」二手買賣樂趣多

記者范航瑜╱紐約報導
華埠居民擺攤辦「且林市集」。(記者范航瑜／攝影)
華埠居民擺攤辦「且林市集」。(記者范航瑜／攝影)

8日，曼哈頓華埠且林綠(Chatham Green)的居民自發舉辦「且林市集」，在柏路(Park Row)前的草坪上擺攤售賣玩具、文具、植物等二手商品，吸引眾多居民和遊客前來參與，場面熱鬧非凡。

現場五顏六色的氣球吸引了眾多目光，沿著草坪兩側共有17家攤位加入了這次市集，販買的商品除了小玩具、文具、古玩，還有人帶來了自家培育的綠植等，商品種類繁多，價格通常都在一、兩元起。除了本地居民，市集還吸引了不少外來遊客，大家紛紛在攤位前駐足，挑選心儀物品。

本次市集的組織者林世雄是且林綠的居民，同時也是一名會計。在工作之餘，他還是樂高的狂熱愛好者。他從少年時期開始收集樂高，包括迪士尼和豪車等不同IP系列，最愛的當屬星球大戰系列，家裡的樂高玩具大多沒有拆盒，壘起來甚至可達天花板高。

林世雄透露，二手樂高非常有收藏價值，因為其中大多都是限量版或已停產的模型。除了未拆盒的玩具，他也售賣自己拼好的樂高模型。「如果有人願意出價購買，我也願意賣」。

「且林市集」每年舉辦兩次，一次在6月，一次在9月，今年已是第三個年頭，已經成為社區的一個傳統活動，為居民們提供了一個展示和交流的平台，大部分顧客也是當地居民。

「大多數人都是售賣自己不需要的東西，但也有人純粹體驗售賣樂趣」，林世雄說，多年以來，他也一直在推廣市集，最近也與華埠商改區合作，擴大影響力。

一位擺攤居民表示，自己家裡有很多小玩意，有些還是從父母家帶來的，包括花瓶、相框等物件，感覺扔掉很可惜；「我想為它們找一個新的家。對我來說這些物件沒有用了，但我相信有人肯定能用上。」

今年是她第三次參加市集，「我定價很便宜，因為如果可以在商店以同樣的價格購買，大家可能會選擇商店。價格便宜的話，也能賣得更快。」

一位擺攤居民表示，自己家裡有很多小玩意，有些還是從父母家帶來的，包括花瓶、相框等...
一位擺攤居民表示，自己家裡有很多小玩意，有些還是從父母家帶來的，包括花瓶、相框等物件，感覺扔掉很可惜。(記者范航瑜╱攝影)
林世雄收集的樂高玩具。(記者范航瑜╱攝影)
林世雄收集的樂高玩具。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓華埠且林綠(Chatham Green)的居民8日自發舉辦「且林市集」。(...
曼哈頓華埠且林綠(Chatham Green)的居民8日自發舉辦「且林市集」。(記者范航瑜╱攝影)
華埠居民擺攤辦「且林市集」。(記者范航瑜╱攝影)
華埠居民擺攤辦「且林市集」。(記者范航瑜╱攝影)

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