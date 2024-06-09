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參選皇后區民事法官 米勒：為正義而戰

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區民事法官獨立參選人米勒(右)與丈夫王仁剛(左)7日晚出席籌款餐會，支持米勒參選。背後的題字為藝術家鄭連傑創作。(記者尤昱程╱攝影)
皇后區民事法官獨立參選人米勒(右)與丈夫王仁剛(左)7日晚出席籌款餐會，支持米勒參選。背後的題字為藝術家鄭連傑創作。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區民事法官獨立參選人米勒(Julie Milner)，7日晚間在皇后區法拉盛舉辦籌款餐會，米勒向在場所有人表達她的政治理念，並表示無論輸贏，自己已經盡了公民責任，很高興自己能參與其中，為正義而戰，給大家一個選擇。

在與會眾人的掌聲之下，米勒上台介紹自己的背景和競選法官的理念。她表示，皇后區民事法官的選舉多年來都早有內定人選，選民們並沒有真正的選擇，也早已失去司法的誠信，「我參選是為了給每個人一個真正的選擇，並恢復司法的誠信。」

擁有教育學博士學位以及法學學位的米勒說：「參選不是因為我想要這個職位或是特權和權力，而是希望以我的專業知識背景，讓人們重新信任司法系統。」

募款餐會上有許多華人到場支持，其中也包括她的華裔丈夫王仁剛。米勒表示，非常感謝丈夫和女兒的支持，希望他們未來能夠更多的投入公民事務；王仁剛則表示，自己脫離華裔社會活動已有多年，為了支持米勒，才逐漸回到社區中。

他說：「過去想遠離政治，在協助米勒參選的過程中學習到很多，萬一到時候沒有勝選，也會成為義工去幫助其他人。」

對於投入競選後，得到各界的支持，米勒表達感謝，她表示，自己在與民主黨機器競選，並沒有得到太多的幫助，唯一的幫助是街上的人、朋友、家人和一路上遇到的人；她說，無論輸贏，都已經盡了公民責任，「聽取人們的意見，聽聽人們有什麼要說的，人們對現狀並不滿意，那就更應該站出來投票。」

皇后區民事法官獨立參選人米勒募款餐會7日晚在法拉盛舉行。(記者尤昱程／攝影)
皇后區民事法官獨立參選人米勒募款餐會7日晚在法拉盛舉行。(記者尤昱程／攝影)

皇后區 華裔 法拉盛

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