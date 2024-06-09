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布碌崙驕傲多元文化節 向酷兒招手

記者顏潔恩╱紐約報導
標籤自己為無戀愛傾向者的華裔Lark。(記者顏潔恩╱攝影)
標籤自己為無戀愛傾向者的華裔Lark。(記者顏潔恩╱攝影)

由「驕傲布碌崙」(Brooklyn Pride)舉辦的第28屆布碌崙(布魯克林)驕傲多元文化節，8日在公園坡(Park Slope)登場，主辦方封鎖部分街道，用來進行美食擺攤、舞蹈表演等活動，吸引各族裔的LGBTQ、或對該群體表示支持的民眾；一名華裔無戀愛傾向者表示，在紐約有很多「酷兒」(queer)朋友，趁著驕傲月必須多參與和支持相關活動，讓外界對LGBTQ、甚至是該群體之間有更深的了解。

8日5大道交9街至Union街之間部分路段封街，有許多的美食攤位的參與，當中還賣有華人熟悉的北京烤鴨、生煎包、波霸奶茶等特色美食，其他攤位則也看中驕傲月帶來的商機，販賣顏色為象徵性別平權的彩虹色帽子、扇子、以及衣物和藝術品等。

多個LGBTQ非營利組織也在街道上派發傳單，帶來快閃舞蹈表演，並在公園舉辦展示LGBTQ內容的作品的藝術展覽；多元文化節自中午11時開始一直到下午5時，主辦方也在當日晚7時30分舉辦驕傲遊行，吸引眾多LGBTQ族群的參與。

馬來西亞華裔陳小姐因活動離家不遠，推著嬰兒車帶著兩個孩子出門，並在嬰兒車上插了彩虹旗，彰顯出對同志們的尊重；她說，喜歡美國這股自由開放的精神，也從小教育孩子要尊重他人的性別、性取向，「每個人都應該為自己感到驕傲，更應勇敢講述自己的故事。」

在加州長大的華裔Lark表示自己生理性別為女性，但從小就對身上的一些生物特徵感到不舒服，也不喜歡女孩子氣的服飾，覺得格格不入，在這些事情上「意見很多」，令父母費解；儘管如此，那時的心態又跟跨性別者不全然相同，因此成長過程中不斷摸索自己的傾向，挖掘自己要的是什麼，做了大量的研究後，覺得自身的感受更偏向無性者、無戀愛傾向者。

Lark說，「酷兒」群體中有多個不同的種類，就算是進步派的年輕人，也不一定懂得彼此的經歷；但趁著驕傲月聚在一起，促進對相互的接觸和了解，以及加深連繫相當重要，這也會幫助壯大LGBTQ群體的力量。

不少攤位販賣以彩虹色為主的商品，吸引一波客流量。(記者顏潔恩／攝影)
不少攤位販賣以彩虹色為主的商品，吸引一波客流量。(記者顏潔恩／攝影)
第28屆布碌崙驕傲多元文化節8日登場。(記者顏潔恩／攝影)
第28屆布碌崙驕傲多元文化節8日登場。(記者顏潔恩／攝影)
第28屆布碌崙驕傲多元文化節8日登場。(記者顏潔恩／攝影)
第28屆布碌崙驕傲多元文化節8日登場。(記者顏潔恩／攝影)
LGBTQ內容相關的藝術展覽。(記者顏潔恩／攝影)
LGBTQ內容相關的藝術展覽。(記者顏潔恩／攝影)
第28屆布碌崙驕傲多元文化節8日登場。(記者顏潔恩╱攝影)
第28屆布碌崙驕傲多元文化節8日登場。(記者顏潔恩╱攝影)

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