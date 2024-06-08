我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

移民聯盟辦資源日 提供生活多項協助

記者尤昱程╱紐約報導
紐約移民聯盟移民家庭資源博覽會活動。(記者尤昱程╱攝影)
紐約移民聯盟移民家庭資源博覽會活動。(記者尤昱程╱攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)7日於皇后區蘭斯頓休斯圖書館(Langston Hughes Library)舉辦移民家庭資源博覽會，活動現場超過十個非營利組織參加，提供新移民教育、法律、醫療等各方面協助，並幫助他們更快融入社會。

紐約移民聯盟經濟正義與家庭賦權主任施瓦茨瓦爾德(Liza Schwartzwald)表示，全市範圍內有多社區組織以及市政機構都提供了相當優秀的資源，然而對於新移民來說，接觸這些資源往往有許多門檻限制，藉由活動將資源集中，方便民眾主動詢問，對他們來說會比較友善。

施瓦茨瓦爾德說，有許多初來乍到的華人新移民並不知道自己有哪些權利及義務，他們可能不知道如何使用法律服務，或者不知道自己居住的社區內，其實有個免費普通話雙語課程，對此，該機構提供了普通話以及粵語的服務，確保華人新移民可以充分利用這些免費資源。

現場超過十個非營利組織前來參與活動，其中包含總部位於法拉盛的亞裔組織「南亞社會服務委員會」(South Asian Council for Social Services)，資深經理迪亞利(Sushmita Diyali)表示，新移民來到美國時，總是害怕表達自己的問題；她說，可以先嘗試聯繫社區內的機構或文化組織，積極反應自己遇到的問題並嘗試解決，紐約有許多非營利組織都會提供支持。

活動上除了有法律諮詢、健康知識宣導和孩童教育指南，紐約移民聯盟還提供餐點以及生活日常用品供移民免費索取。現場參與民眾賈西亞 (José Luis García)表示，這已經不是他第一次參與此活動，每次都能被像家人一樣對待，並知道如果有需要協助的時候，永遠有人會對自己伸出援手。

除了今日此場活動，紐約移民聯盟還預計在今年舉辦五場類似活動，希望能夠幫助到更多新移民，該組織提供普通話及粵語服務，相關資訊請至官網查詢https://reurl.cc/GjlORD。

現場提供許多日常生活用品供民眾索取。(記者尤昱程╱攝影)
現場提供許多日常生活用品供民眾索取。(記者尤昱程╱攝影)

移民家庭 華人 亞裔

上一則

百康仁德CEO強調亞裔社區健康資源不足為弱勢群體提供高質量醫療服務

下一則

中華公所警民會 新主席朱超然盼增進警民合作

延伸閱讀

封口費案定罪 監管緩刑？川普離開紐約恐須事先申請

封口費案定罪 監管緩刑？川普離開紐約恐須事先申請
台駐美外交人事異動 禮賓處長李志強接任紐約經文處長

台駐美外交人事異動 禮賓處長李志強接任紐約經文處長
移民房主多受害 莊文怡辦反霸房集會

移民房主多受害 莊文怡辦反霸房集會
世報專訪 市小商業服務局長金德彥

世報專訪 市小商業服務局長金德彥

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法