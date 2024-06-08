移民聯盟辦資源日 提供生活多項協助

紐約移民聯盟移民家庭資源博覽會活動。(記者尤昱程╱攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)7日於皇后區蘭斯頓休斯圖書館(Langston Hughes Library)舉辦移民家庭 資源博覽會，活動現場超過十個非營利組織參加，提供新移民教育、法律、醫療等各方面協助，並幫助他們更快融入社會。

紐約移民聯盟經濟正義與家庭賦權主任施瓦茨瓦爾德(Liza Schwartzwald)表示，全市範圍內有多社區組織以及市政機構都提供了相當優秀的資源，然而對於新移民來說，接觸這些資源往往有許多門檻限制，藉由活動將資源集中，方便民眾主動詢問，對他們來說會比較友善。

施瓦茨瓦爾德說，有許多初來乍到的華人 新移民並不知道自己有哪些權利及義務，他們可能不知道如何使用法律服務，或者不知道自己居住的社區內，其實有個免費普通話雙語課程，對此，該機構提供了普通話以及粵語的服務，確保華人新移民可以充分利用這些免費資源。

現場超過十個非營利組織前來參與活動，其中包含總部位於法拉盛的亞裔 組織「南亞社會服務委員會」(South Asian Council for Social Services)，資深經理迪亞利(Sushmita Diyali)表示，新移民來到美國時，總是害怕表達自己的問題；她說，可以先嘗試聯繫社區內的機構或文化組織，積極反應自己遇到的問題並嘗試解決，紐約有許多非營利組織都會提供支持。

活動上除了有法律諮詢、健康知識宣導和孩童教育指南，紐約移民聯盟還提供餐點以及生活日常用品供移民免費索取。現場參與民眾賈西亞 (José Luis García)表示，這已經不是他第一次參與此活動，每次都能被像家人一樣對待，並知道如果有需要協助的時候，永遠有人會對自己伸出援手。