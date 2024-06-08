亞潮萌辦皇后區參選人政見論壇

亞潮萌在線上舉行皇后區參選人論壇。(截自線上會議)

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)6日於線上舉行皇后區 參選人論壇(Queens Candidates' Forum)，邀請多位皇后區內法官及州眾議員 參選人，表達參選理念，讓選民能夠更了解參選人的政見；會議期間，亞潮萌也向與會的參選人提出社區關注的民生、治安及教育問題。

參加論壇的三位州眾議員參選人，包括參選第40選區的華裔尹導(Yin Dao)，以及參選第25選區的韓裔白正熩(Kenneth Paek)和華裔趙靖桉(Kenneth Chiu)。

針對無證客 問題，三人皆表示目前移民問題並未得到妥善處理。白正熩表示，若當選，將推動完成對無證客的背景檢查，並希望新來的移民能夠在美國接受培訓、從基層做起。

趙靖桉則說，目前的危機是由聯邦所造成，當選將與其他民選官員合作，令紐約不再作為庇護城。他還表示會起訴聯邦政府，要求他們支付紐約市和紐約州為此支出的每一分錢。

尹導則向州政府呼籲，要有新的方式來解決無證客所帶來的財政和治安問題。

亞潮萌創辦人朱雅婷表示，25日(周二)即為初選日，與往年不同的是，此論壇今年邀請了民事法官以及遺產法官參選人與會。她說，新選民多對於選票上法官的欄目較不熟悉，論壇則可以讓參選人向大眾好好介紹自己。

當天參加論壇的皇后區法官參選人有遺產法庭法官參選人李昌永(Wendy Li)，民事法官參選人米勒(Julie Milner)、赫南德茲(Glenda Hernandez)以及多許(Amish Doshi)。