我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

亞潮萌辦皇后區參選人政見論壇

記者尤昱程╱紐約報導
亞潮萌在線上舉行皇后區參選人論壇。(截自線上會議)
亞潮萌在線上舉行皇后區參選人論壇。(截自線上會議)

亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)6日於線上舉行皇后區參選人論壇(Queens Candidates' Forum)，邀請多位皇后區內法官及州眾議員參選人，表達參選理念，讓選民能夠更了解參選人的政見；會議期間，亞潮萌也向與會的參選人提出社區關注的民生、治安及教育問題。

參加論壇的三位州眾議員參選人，包括參選第40選區的華裔尹導(Yin Dao)，以及參選第25選區的韓裔白正熩(Kenneth Paek)和華裔趙靖桉(Kenneth Chiu)。

針對無證客問題，三人皆表示目前移民問題並未得到妥善處理。白正熩表示，若當選，將推動完成對無證客的背景檢查，並希望新來的移民能夠在美國接受培訓、從基層做起。

趙靖桉則說，目前的危機是由聯邦所造成，當選將與其他民選官員合作，令紐約不再作為庇護城。他還表示會起訴聯邦政府，要求他們支付紐約市和紐約州為此支出的每一分錢。

尹導則向州政府呼籲，要有新的方式來解決無證客所帶來的財政和治安問題。

亞潮萌創辦人朱雅婷表示，25日(周二)即為初選日，與往年不同的是，此論壇今年邀請了民事法官以及遺產法官參選人與會。她說，新選民多對於選票上法官的欄目較不熟悉，論壇則可以讓參選人向大眾好好介紹自己。

當天參加論壇的皇后區法官參選人有遺產法庭法官參選人李昌永(Wendy Li)，民事法官參選人米勒(Julie Milner)、赫南德茲(Glenda Hernandez)以及多許(Amish Doshi)。

皇后區 無證客 眾議員

上一則

中華公所警民會 新主席朱超然盼增進警民合作

下一則

紐約客談／高社經地位兇嫌 穿著西裝的蛇？

延伸閱讀

租金太貴？ 法拉盛又一老牌餅屋結業

租金太貴？ 法拉盛又一老牌餅屋結業
世報專訪 市小商業服務局長金德彥

世報專訪 市小商業服務局長金德彥
共和黨第25選區州議員韓裔候選人白正熩日前召開記者會得到亞裔社區代表熱烈響應

共和黨第25選區州議員韓裔候選人白正熩日前召開記者會得到亞裔社區代表熱烈響應
紐約皇后區2員警深夜盤查逆向摩托車 遭槍擊中彈

紐約皇后區2員警深夜盤查逆向摩托車 遭槍擊中彈

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法