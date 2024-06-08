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駐紐約經文處處長 李志強接任現任李光章將返台

記者許君達、顏潔恩╱紐約報導
台外交部禮賓處處長李志強將接任駐紐約辦事處處長。(取材自外交部官網)
台外交部禮賓處處長李志強將接任駐紐約辦事處處長。(取材自外交部官網)

台駐美外交人事近期發生異動，台灣行政院核定，由外交部禮賓處處長李志強接任駐紐約台北經濟文化辦事處處長，現任處長李光章將調任返台，人事令自實際到職與離職日生效。

據悉，李志強是資深職業外交官，為國立成功大學外國語文學系學士、國立台灣大學政治學系碩士，並在英國牛津大學接受過外交官訓練計畫。

他自1994年進入外交部後，曾任亞洲太平洋司科員，第一次外派美國堪薩斯辦事處兩年後，就改派非洲邦交國賴比瑞亞，直到斷交。

李志強隨後調回外交部任職，三年後再外派當時仍有外交關係的甘比亞，待滿六年任職後再調回台灣，期間升任禮賓處副處長，2016年接任駐加拿大溫哥華處長，一任三年後改調聖克里斯多福及尼維斯大使，2021年回台升任外交部禮賓處處長。

新舊處長實際交接日期，經文處新聞組組長朱華玲表示，因人事令才剛發布，還需一段準備期，目前要先確認完畢業務交接事項，待有具體的通知後會再說明。

即將返台的李光章則於2020年調任至紐約滿四年，工作期間政務與僑務皆廣結善緣，頗受歡迎與尊重；他任職前，曾任外交部歐洲司司長、駐荷蘭代表、駐美副代表等職務，此次返台循例回部辦事，派北美司服務。

紐約台灣會館副理事長方秀蓉表示，李光章自2020年7月上任處長以來，至今四年多都一直很認真為僑民做事，幫助台灣建立與外界的關係，就連美國人看見後也都評價他很勤奮，「我們都很佩服，也很捨不得。」台灣會館也計畫之後將為李光章舉辦歡送儀式、送上離職祝福，對於李志強接任，方秀蓉表示對台灣外交官「一向都很有信心」，相信其會繼續照顧僑民、繼續為台灣的外交打拚。

紐約中華公所主席朱超然表示，曾聽李光章提離任之事而感不捨；對於新任處長，他說：「每一位派駐經文處的處長都對我們僑界很友好，對下一任處長也有如此信心。」

駐紐約經文處現任處長李光章將卸任返台。(本報檔案照)
駐紐約經文處現任處長李光章將卸任返台。(本報檔案照)

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