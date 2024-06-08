我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

高德曼訪東華協會 感謝助申請住房補貼

記者范航瑜╱紐約報導
高德曼(坐者左二)7日中午到訪東華協會，感謝義工團隊為社區民眾登記申請Section 8住房補助。(記者范航瑜╱攝影)
高德曼(坐者左二)7日中午到訪東華協會，感謝義工團隊為社區民眾登記申請Section 8住房補助。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，7日到訪曼哈頓華埠的紐約東華協會，感謝義工團隊為社區民眾登記申請Section 8住房補助，該機構自3日開始以來，共完成了360個申請；東華協會主席于金山表示，目前預約號碼已經排滿，但隨著人手眾多和流程更熟練，感興趣的民眾也可直接到訪，將會竭力幫助預約。

于金山表示，住房補助項目剛開始時，是經由高德曼辦公室社區服務處主任葉凌霞提醒，建議東華協會可以開展此類工作。自活動開始以來，協會辦公室每天都大排長龍，義工們每天可完成60到70個申請。5日，在高德曼辦公室志願者的幫助下，完成了110個申請，截至7日，總共完成了360個申請。

為了幫助華人社區解決問題，每個月的第一個周三，高德曼的流動辦公室都在社區內提供服務，以解決移民、退休等聯邦重視的問題。高德曼表示，在幫助社區的過程中，他們也從中更了解社區的需求；目前，包括反亞裔仇恨犯罪和小商業資助等問題，都是他重點關注的議題。

此外，他提到去年提出的「高慧民法案」(Michelle Alyssa Go Act)，以擴大醫療補助所涵蓋的精神疾病住院病床數量。今年5月，該法案得到了兩黨支持，並正式在聯邦提出。

葉凌霞表示，東華協會不僅服務華埠，還有不少來自布碌崙(布魯克林)日落公園的居民前來報名申請，開始時非常忙碌，甚至臨時加購筆記本電腦來幫助工作。

「華埠很多社區都是靠住房單元組織起來的，包括孔子大廈和一些政府樓。但有很多老房子的居民並不了解政府的最新消息，語言和文化障礙讓他們無法獲取信息。東華協會把大家連結起來，提供服務，增強了華人社區的凝聚力。」

東華協會住房補助的協助辦理時間將持續至9日(周日)，每日上午10時至12時、下午1時至3時，地址東百老匯(East Broadway)88號怡東商場內。申請者需攜帶相關身分及收入證明。

華埠 華人 高慧民

上一則

挺「滅共領袖」 郭文貴支持者擠滿法庭

下一則

駐紐約經文處處長 李志強接任現任李光章將返台

延伸閱讀

洛縣警界火炬接力 支持南加特奧會傳遞希望之火

洛縣警界火炬接力 支持南加特奧會傳遞希望之火
17名中國移民工人被欠薪 華人進步會幫助討回

17名中國移民工人被欠薪 華人進步會幫助討回
南加內陸帝國房市活躍 河濱縣大型集合公寓 逾億元售出

南加內陸帝國房市活躍 河濱縣大型集合公寓 逾億元售出
芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法