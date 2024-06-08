高德曼訪東華協會 感謝助申請住房補貼

高德曼(坐者左二)7日中午到訪東華協會，感謝義工團隊為社區民眾登記申請Section 8住房補助。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州第十選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，7日到訪曼哈頓華埠 的紐約東華協會，感謝義工團隊為社區民眾登記申請Section 8住房補助，該機構自3日開始以來，共完成了360個申請；東華協會主席于金山表示，目前預約號碼已經排滿，但隨著人手眾多和流程更熟練，感興趣的民眾也可直接到訪，將會竭力幫助預約。

于金山表示，住房補助項目剛開始時，是經由高德曼辦公室社區服務處主任葉凌霞提醒，建議東華協會可以開展此類工作。自活動開始以來，協會辦公室每天都大排長龍，義工們每天可完成60到70個申請。5日，在高德曼辦公室志願者的幫助下，完成了110個申請，截至7日，總共完成了360個申請。

為了幫助華人 社區解決問題，每個月的第一個周三，高德曼的流動辦公室都在社區內提供服務，以解決移民、退休等聯邦重視的問題。高德曼表示，在幫助社區的過程中，他們也從中更了解社區的需求；目前，包括反亞裔仇恨犯罪和小商業資助等問題，都是他重點關注的議題。

此外，他提到去年提出的「高慧民 法案」(Michelle Alyssa Go Act)，以擴大醫療補助所涵蓋的精神疾病住院病床數量。今年5月，該法案得到了兩黨支持，並正式在聯邦提出。

葉凌霞表示，東華協會不僅服務華埠，還有不少來自布碌崙(布魯克林)日落公園的居民前來報名申請，開始時非常忙碌，甚至臨時加購筆記本電腦來幫助工作。

「華埠很多社區都是靠住房單元組織起來的，包括孔子大廈和一些政府樓。但有很多老房子的居民並不了解政府的最新消息，語言和文化障礙讓他們無法獲取信息。東華協會把大家連結起來，提供服務，增強了華人社區的凝聚力。」

東華協會住房補助的協助辦理時間將持續至9日(周日)，每日上午10時至12時、下午1時至3時，地址東百老匯(East Broadway)88號怡東商場內。申請者需攜帶相關身分及收入證明。