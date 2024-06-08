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填補MTA資金缺口未解 州議會結束會期

記者顏嘉瑩╱紐約報導
州議會7日在無法找出同時解決MTA資金缺口以及曼哈頓壅堵問題的情況下，結束今年會期。(美聯社)
州議會7日在無法找出同時解決MTA資金缺口以及曼哈頓壅堵問題的情況下，結束今年會期。(美聯社)

紐約市堵車費計畫無限期暫停實施，但大都會運輸署(MTA)用於修繕設施的10億元資金缺口卻沒有著落，7日原定為州議會今年立法會期的最後一天，議會當天將立法會議延長，繼續討論填補MTA資金的替代方案，不過傍晚州議會宣布在無法找出解決方案的情況下，結束本屆會期。

原定於本月底開始實施的堵車費計畫，在州長霍楚(Kathy Hochul)的宣布下無限期暫停實施，為彌補暫停計畫帶來的資金缺口，霍楚6日提議增加工資稅(payroll tax)，卻遭到各界反對，導致MTA為修繕交通系統所需的10億元，以及預計實施堵車費可帶來的150億元收益，不知從何而來。

為此，州議會7日在今年會期的最後一天延長立法會議，緊急討論資金缺口應從何補齊，但當天傍晚，州參議會多數黨領袖考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)宣布，在無法找出解決方案的情況下，州議會結束了本期立法會期。考辛斯說，議會無法在這麼短的時間內，找出未來該如何同時緩解壅堵和資金來源兩大問題的解答。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)表示，取得資金唯一的方法是「增加收入」，也就代表著增加稅收，但希士提說，「能取得資金的地方不多」。他表示，霍楚在過去兩周曾向他發出警告，擔心選民對於收取堵車費的反應，「州長做出了判斷，認為公眾目前普遍反對徵收堵車費」。

州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)則說，沒有人希望看到MTA的資金計畫失敗，但州長創造了這樣的環境，「對於我們這些支持繼續收取堵車費的人來說，我們正在努力尋找解決這些問題的其他方法，並創造對話，才不會讓我們關心的項目陷入危險。」霍楚則在當晚召開記者會，強調暫停堵車費計畫是為了保護紐約的勞工及中產階級，對於資金缺口，她則說，將與各級民選官員合作，確保MTA獲得充分資助。但霍楚並未進一步對此說明。

堵車費 霍楚 MTA

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