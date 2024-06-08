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華人協會老人中心結業典禮 30長者舞蹈展成果

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班舉行結業典禮。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙華人協會6大道老人中心藝術班舉行結業典禮。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)華人協會6大道老人中心藝術班近日舉行結業典禮，約30名耆老學員們在過去6周向台灣藝術家高嘉瑩學習舞蹈，最終在當日向眾人展現苦練的成果；高嘉瑩表示，年齡最大的有約70歲的耆老，儘管腿腳不靈活，但長者們仍挑戰自我，盡其所能學習和完成所有的舞蹈動作，令她相當佩服。

該藝術班由紐約市議會文化部和長青部、布碌崙藝術協會(Brooklyn Arts Council)隸屬的SU-CASA項目撥款贊助，旨在將紐約市五大區的藝術家和布碌崙的老人中心建立聯繫；已多年參與該項目的華協會，過去長者學習過素描、刺繡、水彩、手工等藝術，但為讓他們能夠接觸更多的藝術形式，主辦方每年都會安排不同的藝術家到中心授課。

布碌崙(布魯克林)華人協會6大道老人中心藝術班舉行結業典禮。(記者顏潔恩 / 攝...
布碌崙(布魯克林)華人協會6大道老人中心藝術班舉行結業典禮。(記者顏潔恩 / 攝影)

當日結業典禮上，先由音樂家Giacomo Merega、Andy Binco合作帶來多首爵士吉他曲目，老人家平時對此類音樂沒有很深的了解，但當下聽得全神貫注，對吉他手精湛的技巧誇讚連連；之後長者的演出分為三人的武術表演、以及20多人的民族扇子舞，演出結束後，長者們穿著表演服不停拍照，對於這份成就感到很滿意且興奮。

主修現代舞的高嘉瑩表示，長者們獲得的訓練其實總共只有11個小時，考慮到他們的肢體問題，前期還需先教他們暖身、練一些基本功，而且還要隨著音樂跟練拍子，「在這麼短時間內學跳舞很不容易，這些長者很有勇氣，令我很佩服」，她說，過程中也發生很多有趣的小插曲，有些老人家左右不分、或是膝蓋不行，導致做出來的動作看起來很滑稽，引得大家捧腹大笑。

她表示，會鼓勵長者在快樂中學習，且把重點放在與身體的交集和連接上，不必在意最終的演出呈現得夠不夠好；令她很欣慰的是，大家自始至終都不氣餒，在能力所及範圍做到最好，也對舞蹈展示出濃烈的興趣，這對他們的晚年生活有很大的助益。

布碌崙 老人中心 紐約市

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