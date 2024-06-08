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台藝術家黃竑嘉個展「另一場喜宴」 探討婚姻與性

記者范航瑜／紐約報導
台灣藝術家黃竑嘉布碌崙個展「另一場喜宴」。身後的「囍」由兩個英文單詞Fuck組成。(記者范航瑜／攝影)
台灣藝術家黃竑嘉布碌崙個展「另一場喜宴」。身後的「囍」由兩個英文單詞Fuck組成。(記者范航瑜／攝影)

台灣藝術家黃竑嘉的個展「另一場喜宴」(The Other Wedding Banquet)在布碌崙Thomas VanDyke藝廊開幕，展覽從台灣社會現狀中汲取靈感，以婚姻和性為主題探討社會變遷，並慶祝「驕傲月」。

黃竑嘉介紹，在台灣，當人們到了25歲左右，無論是在過年還是參加朋友婚禮時，大家關注的話題總是圍繞「要不要結婚」。很多長輩催促年輕人早早結婚，但反觀這些長輩的婚姻狀況，其實並不美滿，「我從中看到了『另一個』故事。看似是喜慶的婚禮，但從另一個角度看，你會看到別的東西。」

台灣藝術家黃竑嘉布碌崙個展「另一場喜宴」。(記者范航瑜／攝影)
台灣藝術家黃竑嘉布碌崙個展「另一場喜宴」。(記者范航瑜／攝影)

本次展覽其中幾幅作品都是「囍」字為主體，但從另一個角度看，其實是不同英文單詞組成，包括「Fuck」、「Pride」和「Divorce」等等。

「另一場喜宴」也讓人不禁想起李安的電影「喜宴」，這部1993年的電影同樣探討了性別議題。黃竑嘉說：「30年前的作品與今天對話，我想去討論這些議題在30年後到底有沒有進步。」

作為首次來紐約辦展的藝術家，黃竑嘉的作品中充斥了對東方傳統文化的思考。展廳中間，桌子上蓋著一張台灣傳統的布畫，但仔細看，畫中融入了許多身體器官等性元素。黃竑嘉表示，在傳統文化裡，很難跟長輩直接去溝通性等議題，這件作品的靈感也來自於潛在的衝突。

開展當日，博物館還舉辦露天電影放映，放映作品為李安的「喜宴」。(記者范航瑜／攝影...
開展當日，博物館還舉辦露天電影放映，放映作品為李安的「喜宴」。(記者范航瑜／攝影)
台灣藝術家黃竑嘉布碌崙個展「另一場喜宴」。(記者范航瑜／攝影)
台灣藝術家黃竑嘉布碌崙個展「另一場喜宴」。(記者范航瑜／攝影)

在投身藝術前，黃竑嘉曾是一名專業治療師，「我創作的概念來自心理學和醫學的觀察。做了五六年治療師後，我決定轉型。我覺得人們的心理問題最終需要通過藝術來治療，我也想用藝術提升人們的生活品質。」

在實踐大學媒體傳達設計學系碩士班學習時，他的指導老師曲家瑞曾說：「你的作品會比你快」。當時黃竑嘉賓不理解這句話的意思，但一直堅持持續創作。去年，來自布碌崙的Thomas VanDyke藝廊在台北尋找藝術家時，曲家瑞向其推薦了黃竑嘉，最終促成了這次展覽。

「這個機會來得很神奇，突然就來了。正如曲老師所說，作品會比我快，這意味著我要不斷累積。時間到了，機會來了，你才會有辦法抓住它，」黃竑嘉說。

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