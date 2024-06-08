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松柏之家包粽比賽 新任代理主席盼共創更好社區

記者胡聲橋／紐約報導
松柏之家新任董事局代理主席江國權(右一)、新任副主席鄧躍池(左二)和行政總監陳偉儀(左三)共同為2024年包粽子比賽前三名頒獎。(記者胡聲橋/攝影)
松柏之家新任董事局代理主席江國權(右一)、新任副主席鄧躍池(左二)和行政總監陳偉儀(左三)共同為2024年包粽子比賽前三名頒獎。(記者胡聲橋/攝影)

松柏之家社區服務中心近日在班森賀舉行「粽葉飄香迎端午」2024包粽子比賽，共有25名參賽選手和100多名觀眾，松柏之家新任董事局代理主席江國權(Gregory Gong)和副主席鄧躍池(Michael Dong)出席了這次活動。

松柏之家包粽活動在位於15大道6915號的班森賀社區中心舉行。社區中心提前備好了翠綠的粽葉和糯米，以及包廣東粽子所需的新鮮豬肉、廣味香腸和鴨蛋黃等原料。按照比賽規則，誰在20分鐘時間內包的粽子最多，而且所加原料、捆扎方法和粽子形狀合乎規範，誰就獲得優勝。

松柏之家舉辦包粽子比賽。(記者胡聲橋 / 攝影)
松柏之家舉辦包粽子比賽。(記者胡聲橋 / 攝影)

松柏之家2024包粽子比賽正在進行中。(記者胡聲橋/攝影)
松柏之家2024包粽子比賽正在進行中。(記者胡聲橋/攝影)

最終，劉雲英以22個粽子奪得了比賽冠軍，伍若華及吳翠珍、分別以20及19個粽子奪得了亞軍與季軍。比賽過程中，參賽者熱情高漲，觀賽者在一旁加油，氣氛熱烈。

松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀為前三名頒獎，並給他們送上了精美的獎品。陳偉儀說，今年是松柏之家的三個分中心共同舉行這次比賽。松柏之家的老人聽說有這個活動後，都很興奮，好幾天前就開始準備，她很高興活動能給老人帶來快樂。松柏之家在明年將舉辦教包粽子的活動，希望端午節包粽子的傳統能一代代傳承下去。

松柏之家新任董事局代理主席江國權向大家致以端午節的問候並恭喜獲獎者，他說，松柏之家在服務社區和服務老人方面走了很長的路，有著豐富的經驗，他上任後將和大家一起努力，讓其成為更好的社區中心。江國權在貝瑞吉出生長大，是一名創業者和社區領導人，他曾創辦了三家公司。

松柏之家新任董事局副主席鄧躍池在這次比賽中還當起了裁判，他認為舉辦這類活動不僅可以活躍社區氣氛，更有利中華文化的繼承和發揚。鄧躍池在羊頭灣出生長大，在經營公司和組織社區活動方面都有優秀的紀錄。鄧躍池小時候就跟隨祖母參加過松柏之家的活動，對松柏之家非常了解。

上個月，長期擔任松柏之家董事局主席的李宗保(Don Lee)先生不幸患病去世。

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