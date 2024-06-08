皇后區植物園大使黃百齡 獲頒「玫瑰之夜獎」

黃百齡(左二)獲頒「玫瑰之夜獎」(Rose Gala Award)。(記者尤昱程 / 攝影)

紐約皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)舉辦一年一度的「漫步玫瑰之夜」(Rambling Rose Gala)籌款晚宴，台灣「蘭花世界展」創辦人、現任植物園大使黃百齡(Pauline Huang)，獲頒「玫瑰之夜獎」(Rose Gala Award)，表彰其長期對植物園所作的傑出貢獻。

黃百齡表示，獲得該獎項相當榮幸，令服務植物園11年的她備感肯定。她回憶，2013開始在植物園做活動時，周遭的人都不太了解植物園，後來她便致力將植物園的設施以及環境介紹給更多的社區人士認識，經過這些年的努力，在植物園舉行的社區活動也愈來愈頻繁。

黃百齡是植物園大使、前董事長，也是植物園50年以來首位華人女性董事長，她說，很慶幸當時受邀進入植物園董事會，也非常感恩有這機會一直在這邊做義工，「因為義工其實就是要無止盡地付出，我覺得這對我來說是一種很好的精神。」

黃敏儀(左)到場頒發褒揚狀。(記者尤昱程/攝影) 主辦方準備的精美蛋糕。(記者尤昱程/攝影)

植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)表示，近年植物園的預算 愈來愈不足，尤其是過去一年市府削減預算所帶來的的影響更大，所幸每年籌款會都得到各界人士支持，讓植物園度過難關；根據園方透露，植物園每年的募款目標大約為30萬元左右，而該籌款晚宴就募集了約19萬的資金。

市議員黃敏儀也到場向黃百齡頒發了市議會的褒獎狀，她說，黃百齡、植物園的工作人員和志願者的認真努力，才讓植物園內的每個項目都如此出色，「我想很多人都知道黃百齡為亞裔 社區所作的貢獻，看到植物園這麼優美的環境，可想而知她付出多少時間和心力。」