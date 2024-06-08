我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

皇后區植物園大使黃百齡 獲頒「玫瑰之夜獎」

記者尤昱程／紐約報導
黃百齡(左二)獲頒「玫瑰之夜獎」(Rose Gala Award)。(記者尤昱程 / 攝影)
黃百齡(左二)獲頒「玫瑰之夜獎」(Rose Gala Award)。(記者尤昱程 / 攝影)

紐約皇后區植物園(Queens Botanical Garden)舉辦一年一度的「漫步玫瑰之夜」(Rambling Rose Gala)籌款晚宴，台灣「蘭花世界展」創辦人、現任植物園大使黃百齡(Pauline Huang)，獲頒「玫瑰之夜獎」(Rose Gala Award)，表彰其長期對植物園所作的傑出貢獻。

黃百齡表示，獲得該獎項相當榮幸，令服務植物園11年的她備感肯定。她回憶，2013開始在植物園做活動時，周遭的人都不太了解植物園，後來她便致力將植物園的設施以及環境介紹給更多的社區人士認識，經過這些年的努力，在植物園舉行的社區活動也愈來愈頻繁。

黃百齡是植物園大使、前董事長，也是植物園50年以來首位華人女性董事長，她說，很慶幸當時受邀進入植物園董事會，也非常感恩有這機會一直在這邊做義工，「因為義工其實就是要無止盡地付出，我覺得這對我來說是一種很好的精神。」

黃敏儀(左)到場頒發褒揚狀。(記者尤昱程/攝影)
黃敏儀(左)到場頒發褒揚狀。(記者尤昱程/攝影)
主辦方準備的精美蛋糕。(記者尤昱程/攝影)
主辦方準備的精美蛋糕。(記者尤昱程/攝影)

植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)表示，近年植物園的預算愈來愈不足，尤其是過去一年市府削減預算所帶來的的影響更大，所幸每年籌款會都得到各界人士支持，讓植物園度過難關；根據園方透露，植物園每年的募款目標大約為30萬元左右，而該籌款晚宴就募集了約19萬的資金。

市議員黃敏儀也到場向黃百齡頒發了市議會的褒獎狀，她說，黃百齡、植物園的工作人員和志願者的認真努力，才讓植物園內的每個項目都如此出色，「我想很多人都知道黃百齡為亞裔社區所作的貢獻，看到植物園這麼優美的環境，可想而知她付出多少時間和心力。」

植物園 預算 亞裔

上一則

台藝術家黃竑嘉個展「另一場喜宴」 探討婚姻與性

下一則

松柏之家包粽比賽 新任代理主席盼共創更好社區

延伸閱讀

法拉盛米丘林登圖書館擴建 增電腦中心

法拉盛米丘林登圖書館擴建 增電腦中心
英王欽點 貝克漢任國王基金會大使 騎士爵位指日可待

英王欽點 貝克漢任國王基金會大使 騎士爵位指日可待
皇后區驕傲遊行 慶祝多元文化

皇后區驕傲遊行 慶祝多元文化
皇后區第26、28學區小班達標率全市最低

皇后區第26、28學區小班達標率全市最低

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法