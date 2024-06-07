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移民房主多受害 莊文怡辦反霸房集會

記者劉梓祁╱紐約報導
莊文怡與華人居民，舉行反霸房者集會。(記者劉梓祁╱攝影)
莊文怡與華人居民，舉行反霸房者集會。(記者劉梓祁╱攝影)

為譴責霸房者(Squatters)並呼籲更多人支持反霸房相關提案，布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡6日在市政廳前舉行集會，她與多位民選官員和居民共同表示，持續的霸房問題不僅影響房東的財產權，也嚴重破壞了社區的和諧與秩序。

本年早前，莊文怡在市議會提出議案，擬要求執法部門跟蹤報告並公開市內非法霸占房屋者的統計數據。當日，她還向議會提交決議案，以支持州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)的提案，後者的提案旨在將擅自占屋行為歸類為三級非法入侵(Third-Degree Trespassing)罪。

莊文怡表示，上月26日選區內曾發生一起由鋰電池引發的火災，但急救人員到場後，發現由華人擁有的事發建築，早已被霸房者非法居住，後者隨即被逮捕。她說，目前警方對非法居住者能夠採取的行動有限，因此修改法律、保護住客權利顯得尤為重要。

聯合數十位華人居民，莊文怡強調，許多受霸房者影響的居民都為移民，他們往往通過辛勤工作，積累了財富後購買房產，但卻在離開探親或裝修房屋期間，遭到霸房者進入並占領房屋。此類案件中，受害者多將非法居住者訴至法庭，但需花費大量時間和金錢。

莊文怡的提案要求市房屋保護和開發局、市信息技術和電信局等相關市府部門，在每季度開始後的30天內，向市議長提交報告，並在部門網站發布該部門在前一季度內錄得的霸房者案件報告。按要求，該報告將列出被占房屋的街道、行政區、地塊和地段，以及其所在的選區。

同時，報告還需列明霸房者所占用天數、市府如何得知有人擅自占用、以及針對每個住房的投訴數量和渠道，如311或911熱線等。同時出席集會的還有提案支持者市議員黃敏儀(Sandra Ung)、李琳達(Linda Lee)等人。

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