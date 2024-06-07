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同意之城第二部分市議會過關 放寬用地限制

記者和釗宇╱紐約報導
市議會6日舉行全體會議，以36票贊成、14票反對通過了市長亞當斯提出的「同意之城」提案第二部分，將放寬土地利用限制，為小商業改造店面提供更多便利。(市議會提供)
市議會6日舉行全體會議，以36票贊成、14票反對通過了市長亞當斯提出的「同意之城」提案第二部分，將放寬土地利用限制，為小商業改造店面提供更多便利。(市議會提供)

經過少量修改，紐約市議會6日舉行全體會議，以36票贊成、14票反對通過了市長亞當斯(Eric Adams)提出的「同意之城」(City of Yes)提案第二部分，將放寬土地利用限制，為小商業改造店面提供更多便利。

6日通過的「同意之城」法案，對18項土地利用規定作出修改，主要放寬了對製造業用地的限制，同時讓更多商家可以在此前禁止營業的區域營業，例如住宅或商住混用建築的上層。如此，理髮店、藥房、廣告商等以前無法在住宅樓上層營業的商家，都可以擁有對的入口並在上層營業。

不過，其中14項內容被市議會修改，例如，市議會取消了其中允許住宅樓邊角處開店的內容，這部分此前遭到外區居民強烈反對，不少民眾認為這可能造成住戶和商家的矛盾。市議會還要求市規畫局(Department of City Planning)增加更多人手來執行「同意之城」計畫。市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，這些修改是經過公眾反饋以後作出的必要平衡。

市長辦公室表示，改變土地利用規畫，意在解決新冠疫情給經濟帶來的創傷，例如店面閒置率高、居家辦公潮帶來的市區客流量下降等等。數據顯示，紐約市的閒置店面數量目前仍然是疫情前的兩倍。

亞當斯表示，「我們已經邁出了歷史性的又一步，讓紐約市的土地利用規畫進入21世紀，建設更具包容性和繁榮的經濟。」

市議會已經在去年秋季通過了「同意之城」的第一部分有關氣候變遷的內容。而第三部分將是有關建設更多可負擔房屋、允許地下室住人以及批准更多停車場等內容，可能將於今年晚些時候通過。

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