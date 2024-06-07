世報專訪 市小商業服務局長金德彥

市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)接受世界日報專訪。(視頻會議截圖)

市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)日前宣布將於月底辭職，回歸家庭，他在近日接受世報獨家專訪，討論成長經歷、職業道路，以及對亞裔 小企業主的建議。他表示，不少移民和亞裔商家很少主動尋求政府幫助，應熟悉免費市、州和聯邦政府資源，從而善用政府所能提供的免費服務。

韓裔小商家之子

1975年，金德彥的父母從韓國移民至皇后區陽邊(Sunnyside)，開始了他們的小生意，「我、姐姐、祖母和父母，六個人住在一間一房一浴的公寓內，」金回憶。他的母親設計人造花，父親作推銷。經過七年的努力，為了讓子女得到更好的教育，金德彥一家搬到了學區良好的貝賽(Bayside)。

在移民眾多的皇后區，不少移民家庭 都是小商家。但他們往往自顧自地做生意，很少主動尋求政府幫助，甚至完全不了解政府能提供的服務。就連有創業經歷的金德彥本人，也坦言此前並不清楚小商業局的職能。

「像我父母一樣的移民，英語能力有限，如何幫助他們瞭解並獲得小商業局提供的資源？」在成為局長之前，金德彥已經關注到了這一問題。移民擁有的企業，幾乎占了紐約市 小企業的半壁江山，這一缺口啟發了他的職業願景。

從小企業周到小企業月

2022年年初，金德彥被市長亞當斯(Eric Adams)任命為市小商業服務局局長，成為紐約市第一位韓裔局長。在任期內，金德彥大刀闊斧，改革小商業局，幫助創建首個外展團隊，並與全市20萬家企業建立聯繫。

同時，小商業局將小企業周擴大到小企業月，引來加州等地效仿。金德彥表示，自己最引以為傲的一項成就是上個月舉行的首屆紐約市小企業月博覽會，超萬人預約參加。這是紐約市府機構舉辦的活動中預約人數最多的一次。

三成資金流向亞裔社區

作為多個亞裔非營利組織成員，金德彥深知亞裔社區的脆弱性。「紐約市的亞太社群非常重要，我們代表了近18%紐約人以及23%的紐約小型企業，市小商業局31%的資金流向了亞太社區，這表明越來越多的亞裔知道我們的存在，但我希望每一個商家都有同等的申請機會。」

金德彥指，對於亞裔小商家，最重要的不僅是熟悉這座城市，還要熟悉免費的州和聯邦政府資源。針對英語能力有限的新移民，小商業局一直在努力做到語言無障礙，確保貸款計畫和助學金等信息能第一時間以多語言發布。

離職後，金德彥計畫花更多時間陪伴家人。「我有兩個女兒，一個14歲，一個七歲，關鍵的成長過程中，父親的陪伴很重要。」但他同時表示，幫助小商家將永遠是刻在他基因裡的一部分，「我仍然歡迎大家在社交媒體上找我，我將一直是亞裔社區和小商家的資源。」