彌補堵車費 霍楚擬加工資稅

或許是為了彌補暫停堵車費帶來的損失，霍楚突然在州議會會期結束前一天提議增加紐約市工資稅，這一提議立即遭到商界強烈反對，州參議會隨即表示拒絕加稅。(美聯社)

雖然州長霍楚 (Kathy Hochul)此前宣布無限期暫停實施堵車費 計畫，但如此一來，大都會運輸署(MTA )用於修繕設施的資金便沒有下落；或許是為了彌補暫停堵車費帶來的資金缺口，霍楚6日突然在州議會會期結束前一天，提議增加紐約市工資稅(payroll tax)，這一提議立即遭到商界強烈反對，州參議會隨即表示拒絕加稅。

據Politico報導，知情人士確認，州參議會民主黨議員已經舉行內部會議，認為現在增加工資稅的作法斷不可行，意味該案不可能在州議會繼續推進。

要州議會就此達成協議，時間確實過於緊迫，因為州議會7日就將進入今年會期的最後一天，接下來將休會直到明年1月。長島州參議員托馬斯(Kevin Thomas)表示，「現在做這件事簡直就是瘋了。」還有民代表示，從政治的角度來說，霍楚提出增加工資稅的作法，可能比她剛無限期推遲堵車費更加不受歡迎。

不過，拒絕增加工資稅，也就意味無法彌補MTA未來的資本改進計畫所需要的收入。知情人士說，霍楚在宣布無限期推遲堵車費計畫後的幾個小時，就提出增加工資稅。堵車費計畫原本擬為MTA150億元的資本改善計畫籌資10億元，而霍楚提出增加工資稅擬籌集的資金額度也是10億元。

分析指出，雖然霍楚推遲堵車費的決定可能對民主黨選舉有利，但也讓MTA的多個設施改善項目陷入僵局。支持堵車費計畫的州議員過去兩天一直在考慮一系列替代計畫，包括將提高工資稅打包進入一系列環保法案當中。

但是，目前尚不清楚哪些替代方案能夠為MTA帶來額外收入。紐約市獨立預算辦公室(IBO)6日也發布聲明稱，無限期推遲堵車費計畫將導致「數十年政策和工作被中斷」，並表示這將對MTA帶來重大財務風險。