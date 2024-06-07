市議會常識核心小組 提案廢庇護城市政策

紐約市議會「常識核心小組」6日在市政廳前集會，宣布將推出第945號提案，將有犯罪紀錄的無證移民驅逐出境，圖為小組聯合主席、市議員霍登發言。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 議會「常識核心小組」(Common-Sense Caucus)6日在市政廳前集會，宣布將推出第945號提案，廢除與「庇護 城市」相關的各項法規，將有犯罪紀錄的無證移民 驅逐出境。

「常識核心小組」包括警察工會、懲教署協會等數十位成員，新提案將廢除限制當地執法部門和聯邦移民當局合作的庇護政策。市議員霍頓(Robert Holden)表示：「紐約市的罪犯已經夠多了。我們不需要引進更多罪犯，還為他們提供保護傘。那些因在自己國內犯下滔天罪行而被通緝的人，應該立即被驅逐出境。」

市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)大呼：「不要相信左派的一派胡言。」他表示，紐約市長期保護那些守法並為城市做出貢獻的人，「但在民主黨的長期領導下，『庇護城市』法被歪曲成保護那些危險罪犯的工具。」

市長亞當斯(Eric Adams)也曾透露，由於庇護城市的相關法律規定，他無權阻止任何人進入紐約市。上個月，紐約市政府開始大規模推行此前敲定的「庇護權法」(Right to Shelter)和解協議，規定市府僅需對成年單身無證移民提供30天庇護，對23歲以下無證移民提供60天庇護，期滿後若無特殊需求或殘疾，將禁止再次申請庇護所居住。

紐約移民聯盟(NYIC)則表示，庇護權已經大大縮水，不但不能廢除，還需要恢復。他們上個月在市政廳公園舉行集會，敦促市議會通過「停止庇護驅逐提案」，維護無證客和移民的庇護權。