布碌崙戴克圖書館 6/8辦中文詩歌工作坊

戴克圖書館為中文詩歌工作坊張貼的廣告。(戴克圖書館提供)

布碌崙 (布魯克林 )戴克圖書館 (Dyker Library)將於8日推出中文詩歌工作坊，屆時，著名詩人王家新將指導聽眾欣賞和創作中文詩歌。因名額有限，參與者需提前在網上註冊。

8日下午3時至4時30分，王家新教授將向參與者介紹如何閱讀和欣賞中國古典詩歌和現代新詩，他還將通過多年的創作經驗和詩歌教學經驗，並結合詩歌創作實例，介紹詩歌創作方法。工作坊參與者可現場創作一首中文詩，或帶上初稿在王家新的指導下進行修改。

該工作坊主要用中文進行，歡迎不同層次的詩歌愛好者，尤其是最初嘗試用中文創作詩歌的作者參與。因名額有限，欲參與者需提前註冊https://urlis.net/phe33hyy。戴克圖書館位於布碌崙13大道8302號。

王家新是中國著名詩人、批評家和翻譯家，出版過40多種著作。他曾在中國人民大學擔任教授多年，現在紐約和北京兩地工作。他曾在哈德遜河谷作家中心主持過詩歌翻譯工作坊，並在著名詩人惠特曼(Walt Whitman)出生地紀念館和美國及加拿大的一些大學講學和朗誦。他的英譯詩選「變暗的鏡子」由美國前桂冠詩人哈斯(Robert Hass)作序在美國出版。