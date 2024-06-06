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逃港知青紀念碑 6/8拜祭罹難者

記者劉梓祁／紐約報導
逃港罹難知青紀念碑，拜祭活動8日舉行。(主辦方提供)
逃港罹難知青紀念碑，拜祭活動8日舉行。(主辦方提供)

美東逃港知青組織自2022年起，在每個春夏之交舉辦「罹難知青拜祭活動」，攜成員前往新州恆福陵園，在紀念半世紀前為爭取自由和幸福獻出生命者的雙碑前，一同紀念慘痛歷史並警醒後人，並傳達對歷史的反思與對未來的希望。

知青組織代表指，本年拜祭訂於8日(周六)正午12時舉行，屆時，將以焚香、獻花、敬獻悼詞等傳統方式紀念亡魂。儀式後，其將在紀念碑旁舉行座談，令參與者能夠交流過去的經歷與當前的觀察，從而令這一段歷史「能廣為傳播，讓更多同道者參與這個有意義的活動」。

此前，知青組織已完成兩座紀念碑的建設，共鐫刻有346位罹難者的姓名，當中有人在長途跋涉前往邊界時墜崖身亡，或遭邊防軍或民兵槍擊慘死，以及在渡海時被驚濤駭浪沒頂、遭沙魚咬嚙而亡等。

據了解，在60至70年代末，以下鄉知青為主體的廣東逃港者在偷渡香港過程中歷盡艱辛，部分人餓死在長途跋涉途中或摔死在懸崖下、葬身大海及遭鯊魚啃食，甚至慘死於槍口。然而，具體死亡情況至今難以統計。

在遵循「年年歲歲，永不相忘」的宗旨下， 逃港知青組織、建碑組和倖存者及其二代和親友每年舉辦拜祭活動，今年已是第三年。建碑組織表示，目前還在繼續收集更多姓名，並計畫在雙碑附近建立其它紀念碑，讓「更多罹難的同代人在美國的自由土地安息」。

根據主辦方，本次拜祭活動地址為17 Lafayette Rd, Sparta, NJ 07871，若有外地參與者有住宿需求，可瀏覽https://www.tgzqwus.com洽詢。

香港 偷渡 新州

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