堵車費無限期延後，華埠叫好。圖為此前李翠珊與市議員卡爾等人抗議堵車費。(記者劉梓祁╱攝影)

將影響曼哈頓華埠 等社區的堵車費 計畫，5日被州長霍楚(Kathy Hochul)宣布無限期延後，令大量華埠代表感到欣喜，並呼籲大都會運輸署(MTA )永久暫停此項目，以減小對邊緣社區的影響並展現對主流民意的順從。

延期消息發布後，由華埠代表李翠珊領導的「紐約人反堵車費」組織發聲明指，對霍楚的決定「表示歡迎」，並希望州府不僅要推遲計畫，還應該「徹底取消這一方案」，「多個民意調查已顯示，多數居民對堵車費感到不滿，並將其視為稅金和MTA的斂財手段。」

參與組織「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」的民主黨65D區領袖于金山也說，堵車費的暫停執行是「華人社區的重大勝利」，但抗議的過程仍未結束，因該計畫已由聯邦及州府通過。他強調，華人社區並不反對提升環境和交通狀況，其僅對計畫推行時沒有徵詢足夠社區意見感到不滿。

儘管如此，曼哈頓區長李文(Mark Levine)則表示，延緩徵費不僅會令中城和下城的交通堵塞持續惡化，並將破壞氣候、延緩救援時間和嚴重拖累經濟。區內公共交通系統如今「面臨著迫切的資金需求」，用於車站翻新、無障礙改造、信號升級和地鐵線路延伸等，因此徵費延後只會製造更多問題。

同為堵車費支持者的非營利組織「區域規畫協會」，其執行副總裁斯列文(Kate Slevin)也說，州長的決定是對「數百萬乘客的背叛」，其代價包括紐約的氣候和經濟等。MTA永久公民諮詢委員會執行主任達格利安(Lisa Daglian)則將其稱作「可怕的決定」。

MTA此前預計，將每年利用堵車費的收入，為大型資本項目提供資金，以改善地鐵和其它公共交通系統。霍楚表示，州府已經為MTA預留資金，並正在探索其他資金來源。她還說，將繼續與聯邦、MTA和市府溝通，以確保在實現堵車費的目標之餘，不會「給已承受壓力的市民帶來不必要的壓力」。