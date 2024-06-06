我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一覺醒來成全球第13大富豪 黃仁勳對身價暴漲這樣說

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

記者高雲兒╱紐約報導
徐皓明成績一向優秀，不但拿到美國空軍官校每四年僅在台灣選拔三人的公費留學名額，還在畢業前夕，代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。(徐皓明提供)
徐皓明成績一向優秀，不但拿到美國空軍官校每四年僅在台灣選拔三人的公費留學名額，還在畢業前夕，代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。(徐皓明提供)

5月30日本應該是快樂的日子，那是台灣公派留學生徐皓明在科羅拉多的美國空軍官校(United States Air Force Academy)畢業日，久未謀面的母親和外婆也將來到他的畢業典禮，慶祝他的階段性成功，並期許回台後擔任飛行員的美好前程；然而，這一切都沒有如願發生，只因5月25日前發生了一場車禍，徐皓明的母親和外婆身受重傷，徐皓明的回台計畫也因此擱淺。

回憶起當時的車禍，同在一車的徐皓明表示，他很幸運地安然無恙，然而母親和外婆卻情形糟糕，一度動用直升機救援，到醫院後，醫生對兩人進行了手術，外婆的心跳更是一度停止，母親因為傷痛不停呻吟，22歲的徐皓明一人照顧他們，並安排住院事宜，衣不解帶睡在醫院的躺椅，未離開醫院附近一步。

5月30日，獨自參加畢業典禮的徐皓明，收到了認識許久的美國西點軍校華裔家長會副會長柴先生的消息，這才告知柴先生車禍發生以及車禍有多嚴重，柴先生迅速聯繫附近的西點軍校家長會成員，讓徐皓明洗漱，並為他送飯。

柴先生說，來自台灣澎湖的徐皓明家境貧寒，父母靠撿破爛為生，父親十餘年前半身不遂，母親也因健康問題需要洗腎，為了不給家裡添負擔，徐皓明就讀的都是無需學費的軍事預校，且成績一向優秀，不但拿到美國空軍官校每四年僅在台灣選拔三人的公費留學名額，還在畢業前夕，代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。

在柴先生眼裡，徐皓明雖然出身貧苦，但是努力又孝順，「他功課一直很好，人緣也好，也不像一般年輕人愛玩，他一心想的都是，在這裡念完書，回去當飛行員，然後奉養家人」。

然而這一切因為車禍擱淺，徐皓明的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，二人也無法進食，目前均插食管，外婆和媽媽還要額外接受洗腎；徐皓明說，他雖然難過，但還是要鎮定，「因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。

柴先生說，美國西點軍校華裔家長會已經發起捐款，然而捐款還未到帳，金額也比較微薄，目前情形來看，治療時間難以估計；徐皓明說，醫生估計的治療費用超過60萬元，他對如何償還十分擔憂，他也希望母親和家人好轉後，可以轉回台灣，自己也可以盡快有收入。

談到自己睡在醫院躺椅，沒有正常三餐的情形，徐皓明說不值一提，只是樂觀表示，「心理素質還很強大， 目前也有好好作息，感謝各位關心。」

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)
徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)
徐皓明。(徐皓明提供)
徐皓明。(徐皓明提供)
徐皓明在今年5月30日從科羅拉多的美國空軍官校(United States Ai...
徐皓明在今年5月30日從科羅拉多的美國空軍官校(United States Air Force Academy)畢業，母親和外婆參加畢業典禮，卻遭遇車禍。(徐皓明提供)
徐皓明和外公外婆。(徐皓明提供)
徐皓明和外公外婆。(徐皓明提供)

西點軍校 華裔 留學生

上一則

減少犯罪 市長:加強取締非法電單車

下一則

法拉盛按摩店 華女遭性侵搶劫

延伸閱讀

高雄中學畢業典禮出現95歲日籍男 獲「遲到78年」畢業證書

高雄中學畢業典禮出現95歲日籍男 獲「遲到78年」畢業證書
皇后學院100屆畢業典禮 表彰民運家

皇后學院100屆畢業典禮 表彰民運家
參加兒子畢業典禮 哈林度過「開心紐約3日遊」

參加兒子畢業典禮 哈林度過「開心紐約3日遊」
美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

熱門新聞

一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26
紐約市開放低收入家庭房屋租金補助申請，首日就有15萬戶家庭申請。(市長辦公室)

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

2024-06-04 07:18
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了