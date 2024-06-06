軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

徐皓明成績一向優秀，不但拿到美國空軍官校每四年僅在台灣選拔三人的公費留學名額，還在畢業前夕，代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。(徐皓明提供)

5月30日本應該是快樂的日子，那是台灣公派留學生 徐皓明在科羅拉多的美國空軍官校(United States Air Force Academy)畢業日，久未謀面的母親和外婆也將來到他的畢業典禮，慶祝他的階段性成功，並期許回台後擔任飛行員的美好前程；然而，這一切都沒有如願發生，只因5月25日前發生了一場車禍，徐皓明的母親和外婆身受重傷，徐皓明的回台計畫也因此擱淺。

回憶起當時的車禍，同在一車的徐皓明表示，他很幸運地安然無恙，然而母親和外婆卻情形糟糕，一度動用直升機救援，到醫院後，醫生對兩人進行了手術，外婆的心跳更是一度停止，母親因為傷痛不停呻吟，22歲的徐皓明一人照顧他們，並安排住院事宜，衣不解帶睡在醫院的躺椅，未離開醫院附近一步。

5月30日，獨自參加畢業典禮的徐皓明，收到了認識許久的美國西點軍校華裔 家長會副會長柴先生的消息，這才告知柴先生車禍發生以及車禍有多嚴重，柴先生迅速聯繫附近的西點軍校家長會成員，讓徐皓明洗漱，並為他送飯。

柴先生說，來自台灣澎湖的徐皓明家境貧寒，父母靠撿破爛為生，父親十餘年前半身不遂，母親也因健康問題需要洗腎，為了不給家裡添負擔，徐皓明就讀的都是無需學費的軍事預校，且成績一向優秀，不但拿到美國空軍官校每四年僅在台灣選拔三人的公費留學名額，還在畢業前夕，代表優秀畢業生前往美國西點軍校做交流。

在柴先生眼裡，徐皓明雖然出身貧苦，但是努力又孝順，「他功課一直很好，人緣也好，也不像一般年輕人愛玩，他一心想的都是，在這裡念完書，回去當飛行員，然後奉養家人」。

然而這一切因為車禍擱淺，徐皓明的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，二人也無法進食，目前均插食管，外婆和媽媽還要額外接受洗腎；徐皓明說，他雖然難過，但還是要鎮定，「因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。

柴先生說，美國西點軍校華裔家長會已經發起捐款，然而捐款還未到帳，金額也比較微薄，目前情形來看，治療時間難以估計；徐皓明說，醫生估計的治療費用超過60萬元，他對如何償還十分擔憂，他也希望母親和家人好轉後，可以轉回台灣，自己也可以盡快有收入。