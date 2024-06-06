減少犯罪 市長:加強取締非法電單車

市長亞當斯和市警總局局長卡班表示今夏季將嚴打非法電單車及電動滑板車。圖為此前亞當斯查看史島被收繳的電單車及電動滑板車。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)和市警總局局長卡班(Edward Caban)5日宣布，今年將加強夏季執法，清除城市街道上的非法電單車及電動滑板車等未登記車輛，減少這些非法車輛帶來的犯罪。

通常每年天氣轉暖後，利用電單車及電動滑板車進行搶劫的案件就會增加。自2022年以來，此類案件更是急劇上升，因為使用這些交通工具的罪犯無需下車，或只需臨時下車，讓另一人在座位上等待，就可以很方便地實施犯罪並迅速逃離現場。2022年頭五個月，涉及此類車輛的犯罪報告為44起；2023年同一時間段，犯罪報告上升到104起，到了2024年則超過415起，幾乎是2022年同期的十倍。

2024年5月，紐約市 的總體犯罪指數比去年同期下降了2.4%，但搶劫和重罪攻擊(felony assault)案件卻有所增加，這主要就是罪犯騎乘非法電單車及電動滑板車進行搶劫造成的。

2023年，市警局共沒收1萬8430輛非法和未註冊的電單車和非法電動滑板車，創下了紐約市的紀錄，並比2022年增加128%，今年到目前為止，市警察局已經收繳了1萬3000輛非法車輛。

市長亞當斯說，電單車及電動滑板車是本市一個持續存在的問題，不僅危及行人安全，而且罪犯還利用它們四處搶奪市民的財物。近年來，這類犯罪呈指數級增長。有鑒於此，市警察局將加強夏季執法，消除這些非法車輛帶來的隱患。

市警總局局長卡班表示，這些未註冊的車輛，將街道和人行道上的每個人置於危險之中，已經成為本市搶劫和其他暴力犯罪 的首選工具。卡班說，市警察局非常嚴肅對待這一問題，今年收繳的成千上萬輛非法車輛就是明證。市警總局將繼續與市府、市交通局和其他部門密切合作，確保道路安全。

目前，市警總局已經將公共安全小組更多地部署到最有可能發生此類案件的地點，在重點地區增設檢查站，在重點時間加強巡邏。與此同時，調查人員正在努力發現和搗毀為此類犯罪提供方便的各種犯罪網路。