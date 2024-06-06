華裔組織推交換項目 帶美國學生前往中國

國會議員孟昭文在會議上勉勵所有學生。(記者尤昱程╱攝影)

教育非營利組織Youth4AM5日舉行線上會議宣布，「漢香玉美國學生領袖團」(Sino-US Bridge Program，簡稱SUBP)正式啟動，將帶領美國交換學生前往中國，與當地頂尖大學和企業交流，培養具有全球視野、誠信和社會責任感的未來領袖，並幫助全美各地華裔 和非華裔的學生都能夠更加了解中國。

Youth4AM執行長胡小媛(Angela Hu)表示，從2019年開始籌備此計畫，在今年啟動就收到多達300多份學生申請，最後選拔出25位來自全美各地的大學生，他們將在30天內前往中國六個城市，拜訪十所大學以及多家頂尖企業。

胡小媛說，與傳統只進行文化和語言交流的計畫不同，這些學生還需要與中國的學生進行線上合作學習，為參訪之旅做準備，並針對「特斯拉 在美國市場的迅速崛起」等主題來作案例分析。

國會議員孟昭文表示，如今世界多個地區都面臨地緣衝突，創造積極的跨文化交流比以往任何時候都重要，而透過此計畫更有助於彌合這些分歧。她鼓勵會議中的學生能夠充分利用這項計畫，並表示未來如果學生們對國會、政府或社區有任何問題，都可以向她聯絡。

州眾議員鄭永佳則說，疫情後前往中國的交換生人數非常低，中國到美國的交換生數量也非常少；他表示，紐約州教育委員會沒有資金或組織支持海外交換學生項目，所以像Youth4AM推動這樣交換學生的計畫十分難得。