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紐約客談／走線客與雇主的平衡 被打破

記者高雲兒／紐約報導

這是一個全球經濟下滑，美國走線客數量卻高居不下的時代，美國夢不再如幾十年前容易實現。效益不好，道德下滑，欠薪問題是普遍的，尤其是當走線客遭遇此類問題時，問題更加複雜。

無證客的角度，無證身分使他們舉步維艱，所以不管工作多累工資多低，都願意嘗試，饒是如此，還是不得不擔心自己的身分曝光而面臨被遣返的風險，且由於語言障礙和對當地法律不熟悉，他們在訴求權益時更是處於不利地位。

雇主的角度也是一肚子苦水，他們抱怨走線客通常表現出好吃懶做的態度，甚至表示自己也是受害者，此前曾有報導，走線客在被雇用後，會搜集證據起訴雇主的剝削行為，使得雇主遭受重大的經濟和聲譽損失。

在判斷誰對誰錯之前，不得不感嘆，時代真的變了。回顧過去百年間的華人移民歷史，幾乎每一家華人餐廳和洗衣店的成長，都少不了無證客的參與，甚至八九十年代的留學生，都靠著在餐館打工賺取學費和生活費，雖然這在法律上是不允許的，但社會對此有一定程度的默認。

這種默契基於無證客的感激以及雇主的經濟和人道考慮，形成了一種脆弱但相對穩定的平衡。然而，當今的情況已大不相同。隨著無證客數量的激增和工作機會的不成比例，這種平衡被徹底打破。雇主由於有更多的選擇，變得更加挑剔；而無證客為了抗議不公或是爭取合法身分，則更傾向於通過舉報來對抗。

平衡被打破，信任重建耗時，不知將來的走線客，要如何生存，也不知華人社會，是否會更加分裂。

走線 無證客 華人

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