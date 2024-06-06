郭文貴案 重要汙點證人出庭

郭文貴被控詐騙及洗錢，曾作為郭文貴團隊骨幹的重要汙點證人出庭。(路透)

中國富商郭文貴 涉嫌詐騙及洗錢案，5日繼續開庭，郭文貴集團的核心人物李婭(Ya Li，又名木蘭、木蘭傳奇、木蘭姐妹等)作為汙點證人出庭，講述她從一名普通追隨者發展成郭文貴親信的過程，作證郭文貴以高額回報騙取追隨者投資 、並將投資款通過全球布局的財產網路，轉移至他自己旗下的私募公司。

李婭生於中國，現居澳洲 ，本職為會計。根據她的講述，她在2018年結實郭文貴後，迅速從一名普通的狂熱追隨者發展成郭團隊內的骨幹，兼任「法治基金」主任和澳洲「農場」的負責人，也是郭文貴最高級別親信團隊「鐵血小組」的成員。由於涉嫌參與郭文貴詐騙信眾投資及洗錢，李婭供述稱，她選擇與美國檢方簽署了不起訴協議，同意從澳洲赴美出庭作證。

爆料吸粉 曾「郭言必信」

李婭介紹，她原本不關心政治，但2017年在YouTube上偶然發現郭「爆料」中共高層「貪腐內幕」的內容後便被吸引，相信他是個「吹哨人」。此後，「美國之聲」採訪郭文貴的直播被突然打斷的事件，令她徹底相信郭文貴「被中共跨國打壓」的人設。她在作證時，她多次強調「我當時100%、1000%相信他」。而在成為「郭粉」後，李婭開始全天候追隨郭文貴的在線直播，她稱她看過郭文貴的所有影片。

2018年郭文貴生日時，李婭在澳洲為郭文貴送上一個蛋糕。在郭文貴得知這名「粉絲」的表忠行為後，隨即將李婭拉入了他的核心團隊WhatsApp群。2019年，李婭被郭文貴任命為新成立的「法治基金」的主任。她作證時表示，當時她認為「這是我的榮幸」。她還說，郭文貴一直宣稱「所有的追隨者都是兄弟姐妹，像一個大家庭」。

利用投資款全球洗錢

以「幫助中國政治犯」為名成立的「法治基金」最初斂財效果有限。根據李婭的證詞，從基金成立直至2021年6月4日，她所獲取的財務紀錄顯示，該基金收到的捐款總額僅70萬元。

此後，郭文貴開始推出網路直播平台GTV的概念，並向追隨者募股。李婭作證稱，郭文貴當初宣稱GTV有以色列技術團隊做後盾，能夠穿透中國的網路防火牆，將牆外的內容投放給牆內，因此前途無量。他在公開影片中宣稱，GTV股票的投資回報「幾百倍」，「沒有風險」。檢方提供的影片也顯示，郭文貴在直播中打包票「你(投資GTV)失去一分錢，我都負責。」

處於對郭文貴的絕對信任，李婭也從自己的退休帳戶中取出3萬元投資了GTV。此外，她還拼湊了其他投資者的總共12萬元投資GTV，因為郭文貴曾指示，只有單筆投資超過10萬元，才會直接由他接收，否則只能給到他旗下的「農場」。

李婭供述稱，「農場」並非實體，而是由郭文貴的支持者構成的來自世界各地的小組，而各個「農場」的總體集合，便是郭文貴聯合前白宮高級顧問班農(Steven Bannon)自我宣稱成立的「新中國聯邦」。李婭自己也是澳洲「農場」的負責人等。

為配合GTV的投資局，「農場」也以捆綁GTV股票的名義吸收追隨者的貸款。作為「農場」負責人，李婭自己也曾經手過貸款的接收。她供述稱，她在澳洲「農場」共收到追隨者300萬元的投資款，郭文貴指示她留下100萬元用於機構日常開支，剩下的200萬元則以「醫療供應」(medical supply)的名義，通過一系列複雜的方式匯給位於美國、阿聯阿布達比以及英屬維京群島等地、郭文貴所擁有的私募公司。李婭作證稱，郭文貴此前承諾不會挪用投資款，更沒有說過GTV的投資款會被拿去投給私募公司。

李婭的作證將在6日繼續進行。