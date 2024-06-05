班森賀88歲華裔老人離家後走失 家人急尋
家住布碌崙(布魯克林)班森賀的一位88歲華裔老翁4日下午離開家後走失。家人已經報警並通過各種社會關係找人，但截止目前尚未找到老人，家人萬分焦急，希望知道走失老翁下落者及時和家人聯繫，讓其早日與家人團圓。
88歲老翁陳順昌4日大約下午5時30分從位於班森賀83街交21大道附近的家中出走。據這位老翁的女婿李先生介紹，陳先生新冠疫情之後頭腦有些不清楚，被診斷出患有老年癡呆症，從此家人就很少讓他出門，他一般待在二樓自己的房間內。李先生說，他們4日下午6時左右回家後，就開始做飯，7時做完飯，想叫樓上的老人下樓吃飯，卻發現無人應答，上樓一看，人不見了，接著他們找遍整棟住宅，也沒有人。李先生後來查看了自家的監控錄像，發現岳父大約在5時30分一個人獨自離開了家。
大驚失色的李先生和家人隨即四下去找人，並且還報了警。他們通過查看街區鄰居的監控錄像，發現老人最後一次出現在83街交21大道的街口，之後就失去了蹤影。
李先生說，他們一家人昨晚都沒有睡好覺，是在焦躁憂慮中度過的。他們給警方發了老人的照片，但警方至今沒有給他們任何音訊。5日上午，李先生和家人還給附近幾家大醫院都打了電話，也沒有找到老人的蹤跡。
老人陳順昌大約20年前從中國廣東移居美國，定居紐約。
失蹤老人陳順昌身高5呎6吋，體重108磅，失蹤時身穿照片中顯示的一身黑色衣服。家人希望看到老人或知道老人下落者馬上與李先生(Steven Lee，電話：917-669-2932)聯繫，或者立即通知警方。
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