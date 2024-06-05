郭文貴案 華人作證指投資被騙10多萬

郭文貴案庭審出現控辯雙方激烈攻防戰。一名檢方證人出庭指證自己被郭文貴詐騙數萬元，但遭遇辯方的猛烈詰問攻擊，以致多次出現冷場。(路透)

繼上一庭審日展示大量影像資料，揭露中國流亡富商郭文貴 打造「詐騙帝國」的手段後，檢方在4日的陪審團庭審中邀請一名被騙十萬餘元的受害者出庭作證，指控郭文貴所宣傳的一系列「投資 」項目均是騙局。但這名華人證人在隨後的質證環節遭到了辯方律師的猛烈詰問，一度難以招架。

當日出庭的證人名為Jenny Li，全程使用中文回答問題。她20年前從中國移民來美，2017年被郭文貴吸引，成為其網路直播的忠實觀眾，隨後為他所許諾的多個募捐及投資項目慷慨解囊，共投入了超過10萬元。2021年，Jenny Li逐漸意識到自己上當。

打造反共人設 獲取同情支持

根據公開資料，郭文貴從2017年開始以「爆料」為名，在網路上大量散布各種有關中共 高層官商的信息，將自己打造成一個「反共者」以及「中共迫害受害者」的形象，但其「爆料」的多數內容難以得到權威媒體的交叉印證。

根據Jenny Li的證詞，已在美國的郭文貴，於2018年11月20日在直播影片中宣布成立「法治基金」，用於幫助中國的異議人士或政治犯家庭，並同時宣布，他本人帶頭為「法治基金」捐款1億元，他的家族基金會再捐十億元。而在2019年3月，Jenny Li第二次看到郭文貴宣布為法治基金捐款1億元的內容，他還進一步宣稱，會為所有其他捐款者配捐，「只要你捐一元，我就再匹配一元」。

隨後，香港爆發「反送中」運動，Jenny Li表示，她在2019年8月從新聞中看到一名年輕女性抗爭者的眼睛被橡皮子彈擊中的畫面，讓她開始產生了為「法治基金」捐款以幫助這些抗爭者的心思。此後，她分多次、陸續為「法治基金」捐款超過6000元。

根據檢方此前提供的證據，郭文貴本人並未為「法治基金」真實捐款，基金內的資金也被他大量挪用。

成立多個項目 全方位撈錢

在此前一天的庭審中，檢方提供了大量影片和網頁，以證明郭文貴親自開設並宣傳自己旗下的GTV、「喜馬拉雅農場」、「G-Club」會員等項目、吸收支持者的投資。Jenny Li則敘述了親身被騙的經歷，以指證這些項目屬於騙局。

根據Jenny Li，2020年5月20日，郭文貴在其直播影片中介紹了他的網路直播平台GTV，並宣稱該平台可以享有完全的言論自由，未來會像YouTube一樣發展壯大。基於這個願景，郭文貴開始宣稱GTV的股票未來上市後潛力無限，並號召支持者積極投資。Jenny Li作證稱，她自己在當年共為GTV分三次、共計投資2萬元，以購買郭文貴所許諾的原始股。

2020年9月至11月，Jenny Li又與郭文貴的新「農場」項目簽訂了6萬500元貸款合同。她作證稱，投資的原因是郭文貴在直播節目中聲稱，GTV股票私募已截止，未來還想增投者，可將資金投入「農場」以換取更多的GTV股票份額。幾乎與此同時，她又在郭文貴發起的「G-Club」俱樂部購買了價值2萬元的會員，因為郭文貴同樣許諾該俱樂部的會員費也可作為GTV股票的投資份額，還能享受購物八折優惠等福利。

根據Jenny Li，她共在這三筆投資中支付了10萬500元，僅第一筆2萬元GTV投資被聯邦證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)退回外，股票也沒有得到。而另外兩筆超過8萬元的投資則沒有獲得任何回報和退款，甚至連一張承諾中的「G-Club」會員卡都沒收到。她說，這些錢除了1萬元是直接積蓄外，其他都是把自家房子做抵押的貸款所得。

Jenny Li稱，在2021年，她還從另一名「農場主」處購買了價值大約5700元的「喜幣」。

威脅報復異己 誣指中共特務

Jenny Li稱，一名網名為「豆豆」的「農場」投資者，於2020年提出退款要求，結果被郭文貴在直播中指控為「中共特務」。郭文貴還組織他的追隨者集體飛去夏威夷，圍在「豆豆」家門外抗議示威，Jenny Li當時也是其中一員。她表示，當時她正身處狂熱期，無論郭文貴說什麼，她都全聽全信。此後，她還曾追隨郭的支持者前往德州和洛杉磯，包圍其他被郭文貴指為「特務」的人家，其中在德州牧師傅希秋(Bob Fu)家門外的活動持續了29天，共有約200至300人參與。

從夏威夷回來不久，Jenny Li得知由郭文貴的親信魏麗紅(Sara Wei)管理的「農場」突然宣布解散，而她的投資正在該「農場」中。在2020年12月25日的一場線上會議中，一名同樣在魏麗紅「農場」投資的牙醫提出退款要求，隨後被郭文貴指使手下踢出會議。

根據法庭現場播放的當時會議錄音，郭文貴在踢出要求退款者後還繼續出言不遜，指其「就是來攪局的」。Jenny Li作證稱，她當時本來也有相同的想法，但看到郭文貴的態度如此不好，「就不敢說話了」。在陳述至此時，她一度當庭抽泣。

Jenny Li在證詞中還提到，她在見證了牙醫的遭遇後，開始對郭文貴的投資承諾及其團隊的「黑幫」作風有所懷疑。

辯方質問細節 挑戰證詞

在交叉詰問環節，辯方律師團隊先後試圖從「證人受到此前庭審內容的影響」和「郭文貴本人在投資詐騙中的角色」兩個角度挑戰證詞。

Jenny Li回應，她從未與參與本案庭審的其他證人交流，也因為英語水平有限、沒有看過有關庭審紀錄的法庭文件。