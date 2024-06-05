郭文貴案 華人作證指投資被騙10多萬
繼上一庭審日展示大量影像資料，揭露中國流亡富商郭文貴打造「詐騙帝國」的手段後，檢方在4日的陪審團庭審中邀請一名被騙十萬餘元的受害者出庭作證，指控郭文貴所宣傳的一系列「投資」項目均是騙局。但這名華人證人在隨後的質證環節遭到了辯方律師的猛烈詰問，一度難以招架。
當日出庭的證人名為Jenny Li，全程使用中文回答問題。她20年前從中國移民來美，2017年被郭文貴吸引，成為其網路直播的忠實觀眾，隨後為他所許諾的多個募捐及投資項目慷慨解囊，共投入了超過10萬元。2021年，Jenny Li逐漸意識到自己上當。
打造反共人設 獲取同情支持
根據公開資料，郭文貴從2017年開始以「爆料」為名，在網路上大量散布各種有關中共高層官商的信息，將自己打造成一個「反共者」以及「中共迫害受害者」的形象，但其「爆料」的多數內容難以得到權威媒體的交叉印證。
根據Jenny Li的證詞，已在美國的郭文貴，於2018年11月20日在直播影片中宣布成立「法治基金」，用於幫助中國的異議人士或政治犯家庭，並同時宣布，他本人帶頭為「法治基金」捐款1億元，他的家族基金會再捐十億元。而在2019年3月，Jenny Li第二次看到郭文貴宣布為法治基金捐款1億元的內容，他還進一步宣稱，會為所有其他捐款者配捐，「只要你捐一元，我就再匹配一元」。
隨後，香港爆發「反送中」運動，Jenny Li表示，她在2019年8月從新聞中看到一名年輕女性抗爭者的眼睛被橡皮子彈擊中的畫面，讓她開始產生了為「法治基金」捐款以幫助這些抗爭者的心思。此後，她分多次、陸續為「法治基金」捐款超過6000元。
根據檢方此前提供的證據，郭文貴本人並未為「法治基金」真實捐款，基金內的資金也被他大量挪用。
成立多個項目 全方位撈錢
在此前一天的庭審中，檢方提供了大量影片和網頁，以證明郭文貴親自開設並宣傳自己旗下的GTV、「喜馬拉雅農場」、「G-Club」會員等項目、吸收支持者的投資。Jenny Li則敘述了親身被騙的經歷，以指證這些項目屬於騙局。
根據Jenny Li，2020年5月20日，郭文貴在其直播影片中介紹了他的網路直播平台GTV，並宣稱該平台可以享有完全的言論自由，未來會像YouTube一樣發展壯大。基於這個願景，郭文貴開始宣稱GTV的股票未來上市後潛力無限，並號召支持者積極投資。Jenny Li作證稱，她自己在當年共為GTV分三次、共計投資2萬元，以購買郭文貴所許諾的原始股。
2020年9月至11月，Jenny Li又與郭文貴的新「農場」項目簽訂了6萬500元貸款合同。她作證稱，投資的原因是郭文貴在直播節目中聲稱，GTV股票私募已截止，未來還想增投者，可將資金投入「農場」以換取更多的GTV股票份額。幾乎與此同時，她又在郭文貴發起的「G-Club」俱樂部購買了價值2萬元的會員，因為郭文貴同樣許諾該俱樂部的會員費也可作為GTV股票的投資份額，還能享受購物八折優惠等福利。
根據Jenny Li，她共在這三筆投資中支付了10萬500元，僅第一筆2萬元GTV投資被聯邦證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)退回外，股票也沒有得到。而另外兩筆超過8萬元的投資則沒有獲得任何回報和退款，甚至連一張承諾中的「G-Club」會員卡都沒收到。她說，這些錢除了1萬元是直接積蓄外，其他都是把自家房子做抵押的貸款所得。
Jenny Li稱，在2021年，她還從另一名「農場主」處購買了價值大約5700元的「喜幣」。
威脅報復異己 誣指中共特務
Jenny Li稱，一名網名為「豆豆」的「農場」投資者，於2020年提出退款要求，結果被郭文貴在直播中指控為「中共特務」。郭文貴還組織他的追隨者集體飛去夏威夷，圍在「豆豆」家門外抗議示威，Jenny Li當時也是其中一員。她表示，當時她正身處狂熱期，無論郭文貴說什麼，她都全聽全信。此後，她還曾追隨郭的支持者前往德州和洛杉磯，包圍其他被郭文貴指為「特務」的人家，其中在德州牧師傅希秋(Bob Fu)家門外的活動持續了29天，共有約200至300人參與。
從夏威夷回來不久，Jenny Li得知由郭文貴的親信魏麗紅(Sara Wei)管理的「農場」突然宣布解散，而她的投資正在該「農場」中。在2020年12月25日的一場線上會議中，一名同樣在魏麗紅「農場」投資的牙醫提出退款要求，隨後被郭文貴指使手下踢出會議。
根據法庭現場播放的當時會議錄音，郭文貴在踢出要求退款者後還繼續出言不遜，指其「就是來攪局的」。Jenny Li作證稱，她當時本來也有相同的想法，但看到郭文貴的態度如此不好，「就不敢說話了」。在陳述至此時，她一度當庭抽泣。
Jenny Li在證詞中還提到，她在見證了牙醫的遭遇後，開始對郭文貴的投資承諾及其團隊的「黑幫」作風有所懷疑。
辯方質問細節 挑戰證詞
在交叉詰問環節，辯方律師團隊先後試圖從「證人受到此前庭審內容的影響」和「郭文貴本人在投資詐騙中的角色」兩個角度挑戰證詞。
Jenny Li回應，她從未與參與本案庭審的其他證人交流，也因為英語水平有限、沒有看過有關庭審紀錄的法庭文件。
隨後，辯方質問證人是否了解郭文貴與魏麗紅在財務處置過程中所發生的關聯，得到了否定答案。而在追問「農場」的貸款是否直接交給郭文貴時，同樣得到否定答案。此後，辯方開始以大量事實性細節問題猛攻證人，而Jenny Li在應答過程顯得愈發不夠明確，以至於多次被法官要求答其所問。
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