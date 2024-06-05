竊賊半夜侵入偷鞋 亞裔住家損失2000元

8大道亞裔家庭被偷走價值2000元的鞋。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 交58街附近是8大道最熱鬧的地段之一，也是華商聚集區。近日，這一街區的一戶亞裔 住宅半夜被小偷侵入，小偷從屋內偷走了價值2000元的鞋。警方已公布了嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

此案發生在市警72分局轄區。警方稱，4月21日凌晨大約1時5分，一名小偷用不明物體打開了8大道交58街附近一處亞裔住宅的前門。進屋後，嫌犯拿走了一名20歲男青年的幾雙鞋，總價值為2000元。這名嫌犯之後逃離現場，方向不明。

從警方發布的視頻和照片來看，嫌犯中等身材，留著鬍須，頭戴淺色帽子，帽子上架著一副眼鏡，嫌犯穿著淺色帶頭套的夾克，夾克從左肩到臂彎處印有Life Style的英文，並穿淺色的褲子和深色的鞋子。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。