紐約客談╱拜登嚴控邊境 左右都不討好

面對已經持續兩年多的無證客 危機，白宮終於有所行動。總統拜登4日簽署行政令，只要美墨邊境官方入境處每日的無證客人數超過2500人，就會暫停受理庇護申請。由於每天入境的無證客人數早已超過這一數字，這項行政令形同關閉邊界。

那麼，一直以來都對無證客問題抱著默許態度的民主黨 ，為何在這一節骨眼上改變立場？畢竟已經硬撐兩年多，因此無證客危機本身並不是白宮開始嚴控邊境的根本考量，而是日益臨近的大選。

川普雖然被定罪，但風頭依然正盛，且他之前就表示，如果當選，就要恢復強硬的移民政策，共和黨 在各級選舉中也一直手拿無證客危機大牌，不斷給民主黨造成威脅。而民主黨也深知，無證客危機已經天怒人怨，不得不有所回應。

奇怪的是，一直反對開放無證客的共和黨，在此前民主黨控制的參院提出相關嚴控邊境的法案後，在川普的號召下，控制眾院的共和黨拒絕通過該法案。

是不是感覺劇本拿反了？其實沒有什麼好奇怪的，美式民主體制下，兩黨都以吸引選票為最高宗旨，而不會忠於任何政治理念。對民主黨而言，與其被川普牽著鼻子走，不如自己出手掌握主動權；對共和黨來說，與其看到民主黨掌握解決無證客危機的主動權，不如無腦反對民主黨，等自己人當上總統再解決問題。

但問題是，拜登的行政令其實左右都不討好。共和黨自不必說，在民主黨內占據不少話語權的極左派，也和共和黨站在一起，反對嚴控邊境。所以，此舉對拜登的連任來說是一把雙刃劍，形勢仍不樂觀。