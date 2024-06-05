青鳥公媽應援台灣 時報廣場集會

青鳥公媽應援台灣，時報廣場舉行。(記者劉梓祁╱攝影)

為響應台灣「青鳥行動」，由海外台僑自發組織的「海外青鳥公媽應援團」，於4日在時報廣場 (Times Square)舉辦聲援集會，逾百人到場支持，其中包括部分來自中國大陸及香港 的民主派人士。

主辦方表示，作為「去中心化」的非社團組織，此應援團為多位海外關心台灣的人士自發組織成立，並通過籌款購得時報廣場地顯示屏廣告，以進行24小時不間斷的影片輪播，目的為「向全世界傳達台灣民主的價值」。

現場可見，時常為30秒的片段中多次出現「Taiwan」字樣，並配以黑熊、鳳梨、珍珠奶茶等標誌圖案，以及「民主燈塔」、「自由昌盛」、「平等堡壘」以及彩虹等字樣和圖案。

參與組織活動的媒體聯絡人、北美台灣科技年會主席謝凱婷(Katie Hsieh)表示，看到台灣有大批民眾因國會改革修法而上街反對後，便希望海外台胞的意見也被聽見，因此與其它組織者開始計畫並得到意外效果，在三小時內募得8萬元。

同樣參與組建社群的脫口秀演員王宇平也說，目前發生在台灣的國會改革「令人擔心」，因其程序的不當將威脅當地「脆弱的民主制度」，並可能令中國藉此滲入此「華語地區中少數的自由地」。

同時，身著香港「反送中 」運動服飾的台灣青年和來自中國的留美青年也到場支持活動。父親為台灣人的吳女士說，如今香港已無法對「六四事件」進行悼念，其可視作對台灣的警示，「中國對民主的幹預，可能快速並嚴重地對台灣民主構成威脅。」