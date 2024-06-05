國家教育獎學金 紐約多名華生入圍

國家優秀獎學金協會(NMSC)4日公布第69屆國家優秀獎學金(National Merit Scholarship)首批獲獎者名單，總人數達2900人，紐約州約有56名學生上榜，其中約十餘名是華裔 或亞裔。這些學生將在大學四年期間每年獲得500至2000美元的獎學金以資助其本科學習。

國家優秀獎學金要求參加者參加基礎SAT測驗(Preliminary SAT)，同時提交詳細的申請、維持優秀的學業表現並獲得推薦，以晉級決賽階段，得獎人數不到全國應屆高中畢業生的1%。本次名單中的獲獎者是全國6870名獲獎者中的一部分，他們將共獲近2600萬元的獎學金支持。

法拉盛的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)有多名華裔學生獲獎，包括計畫學習生物的周Austin和計算機科學的楊Lily，

除此之外，長島 和皇后區 其他學校也有多名華生入圍，包括大頸南高中的李Dana，以及皇后區全球文憑高中的范Eleanor以及長島賽奧塞高中(Syosset High School)的李Brenton，還有來自長島傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)的唐俊偉(Junwei J. Tang，音譯)，以及East Meadow中學的程Andrew，曼哈頓的史岱文森高中(Stuyvesant High School)中的王Emily也上榜。

國家優秀獎學金協會是一家不依賴政府援助運作的非營利組織，成立於1955年，負責執行國家優秀獎學金計畫。今年共有149所高等教育機構參與資助國家優秀獎學金，其中包括77所私立學院和72所公立學院，遍布全美。