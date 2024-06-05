市長：投資1000萬招聘教師 促達小班制
市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會，宣布了多項與教育相關的投資，其中包括投資3200萬元，延續先前由聯邦臨時資金資助的項目，並招聘更多教師，以達到本年度的小班制目標。
紐約市公校一直依賴臨時聯邦疫情救濟資金和市政府提供的資金來資助部分教育計畫，但在聯邦資金到期後，不少計畫面臨遭砍的風險。亞當斯表示將優先投資3200萬元，來確保部分重要計畫得以延續，其中包括500萬元提供數位學習資源，400萬元提供識字和數學輔導，以及400萬元用於電腦科學教育項目，為學生們學習電腦知識、進入大學提供更包容的教育機會。
3200萬的投資中，重頭戲是1000萬的教師招聘資金。該資金將用於擴大現有教師團隊，以達到法律要求的小班制目標。法律規定，今年9月需有40%的教室遵守新的班級規模要求。
在3200萬的投資之外，市府還特別宣布將為「夏季崛起」投資2000萬元，以恢復周五的課程，並將中學生的上課時間從下4時延長至6時。疫情期間為便利家長而開設的「夏季崛起」項目，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排。
市府同時還將投資7500萬元，確保入學率下降的學校預算穩定。這些學校占紐約市公校總數的15%，原本因入學率下降或將遭遇預算削減。
上一則
華裔律師李進進命案 張曉寧再做精神鑑定
下一則
FB留言