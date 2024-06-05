市長：投資1000萬招聘教師 促達小班制

市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會，宣布了多項與教育相關的投資 ，其中包括投資3200萬元，延續先前由聯邦臨時資金資助的項目，並招聘更多教師，以達到本年度的小班制目標。

紐約市公校一直依賴臨時聯邦疫情 救濟資金和市政府提供的資金來資助部分教育計畫，但在聯邦資金到期後，不少計畫面臨遭砍的風險。亞當斯表示將優先投資3200萬元，來確保部分重要計畫得以延續，其中包括500萬元提供數位學習資源，400萬元提供識字和數學輔導，以及400萬元用於電腦科學教育項目，為學生們學習電腦知識、進入大學提供更包容的教育機會。

3200萬的投資中，重頭戲是1000萬的教師招聘資金。該資金將用於擴大現有教師團隊，以達到法律要求的小班制目標。法律規定，今年9月需有40%的教室遵守新的班級規模要求。

在3200萬的投資之外，市府還特別宣布將為「夏季崛起」投資2000萬元，以恢復周五的課程，並將中學生的上課時間從下4時延長至6時。疫情期間為便利家長而開設的「夏季崛起」項目，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排。