我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣又飆破7萬美元 距離創新高只剩5%

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

市長：投資1000萬招聘教師 促達小班制

記者范航瑜╱紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會。(記者范航瑜／攝影)
市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)、市議長歐德思(Adrienne Adams)及教育局總監班克斯(David Banks)等人4日在曼哈頓華埠雙文學校召開發布會，宣布了多項與教育相關的投資，其中包括投資3200萬元，延續先前由聯邦臨時資金資助的項目，並招聘更多教師，以達到本年度的小班制目標。

紐約市公校一直依賴臨時聯邦疫情救濟資金和市政府提供的資金來資助部分教育計畫，但在聯邦資金到期後，不少計畫面臨遭砍的風險。亞當斯表示將優先投資3200萬元，來確保部分重要計畫得以延續，其中包括500萬元提供數位學習資源，400萬元提供識字和數學輔導，以及400萬元用於電腦科學教育項目，為學生們學習電腦知識、進入大學提供更包容的教育機會。

3200萬的投資中，重頭戲是1000萬的教師招聘資金。該資金將用於擴大現有教師團隊，以達到法律要求的小班制目標。法律規定，今年9月需有40%的教室遵守新的班級規模要求。

在3200萬的投資之外，市府還特別宣布將為「夏季崛起」投資2000萬元，以恢復周五的課程，並將中學生的上課時間從下4時延長至6時。疫情期間為便利家長而開設的「夏季崛起」項目，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排。

市府同時還將投資7500萬元，確保入學率下降的學校預算穩定。這些學校占紐約市公校總數的15%，原本因入學率下降或將遭遇預算削減。

亞當斯表示投資教育就是投資我們城市的未來。(記者范航瑜╱攝影)
亞當斯表示投資教育就是投資我們城市的未來。(記者范航瑜╱攝影)

投資 亞當斯 疫情

上一則

華裔律師李進進命案 張曉寧再做精神鑑定

下一則

華男涉詐財 謊稱幫解決長者身分盜竊

延伸閱讀

紐約投資1000萬招聘教師 力爭達到小班制目標

紐約投資1000萬招聘教師 力爭達到小班制目標
紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間

紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間
市教育總監：推行小班制不會減課程

市教育總監：推行小班制不會減課程
紐約市長：表現優異學校無需縮班

紐約市長：表現優異學校無需縮班

熱門新聞

一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19
紐約市開放低收入家庭房屋租金補助申請，首日就有15萬戶家庭申請。(市長辦公室)

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

2024-06-04 07:18

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場