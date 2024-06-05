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華裔律師李進進命案 張曉寧再做精神鑑定

記者高雲兒╱紐約報導
法官詢問張曉寧是否對檢方提出的23年量刑感興趣，辯方律師表示張曉寧不接受。(記者高雲兒╱攝影)
法官詢問張曉寧是否對檢方提出的23年量刑感興趣，辯方律師表示張曉寧不接受。(記者高雲兒╱攝影)

華裔律師李進進命案4日在皇后區高等法院開庭，法官侯頓(Kenneth Holder)表示，張曉寧不接受檢方提供的23年量刑，並且檢方對張曉寧以精神問題作辯護的理由感到質疑。因此，檢方計畫派出醫師再做精神鑑定，鑑定完畢後案件將進入庭審階段。

上次即4月3日開庭時，法官侯頓再次建議張曉寧考慮認罪，因為現在的證據會讓陪審團百分之百相信她謀殺李進進的事實，獲得25年以上的量刑，所以建議她和她的律師合作，提供一個可能的量刑數字給檢方，因為張曉寧之前提出的17年量刑不可能，但是20年還有待商量，再加上如果行為良好，她可能提前刑滿出獄，和17年也沒有太大差別。張曉寧並未回應。

此次開庭前，法官侯頓和辯方律師以及檢方律師在法庭前商討良久。開庭後，法官表示，檢方對張曉寧以精神問題為辯護的策略存有疑問，雖然辯方已經做過精神鑑定，但如果辯方要使用此辯護，檢方要求由他們指定的醫生對張曉寧進行精神鑑定。事實上，此前檢方已多次提出此要求，但張曉寧方至今未有回應。

法官表示，由於檢方要求進行精神鑑定，原定下周的庭審將推遲約一個半月。他最後詢問張曉寧是否對檢方提出的23年量刑感興趣，辯方律師表示張曉寧不接受。

期間，張曉寧一直和翻譯以及律師交流，她曾輕聲發問，「我有一個問題」，但最終沒有問出。下次開庭時間為6月18日。

期間，張曉寧一直和翻譯以及律師交流。(記者高雲兒／攝影)
期間，張曉寧一直和翻譯以及律師交流。(記者高雲兒／攝影)
華裔律師李進進命案於4日在皇后區高等法院開庭。(記者高雲兒／攝影)
華裔律師李進進命案於4日在皇后區高等法院開庭。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 華裔

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