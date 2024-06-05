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六四事件35周年 紀念館邀親歷者座談

記者顏嘉瑩╱紐約報導
六四事件35周年，紀念館邀親歷者座談。(記者顏嘉瑩╱攝影)
六四事件35周年，紀念館邀親歷者座談。(記者顏嘉瑩╱攝影)

為紀念1989年北京天安門廣場鎮壓事件發生35周年，位於曼哈頓中城的「六四紀念館」4日舉辦座談暨悼念儀式，邀請多位親歷者及民運代表到場分享經歷和思考，並鼓勵更多青年投身於爭取民主與人權的事業。

紀念館最初由八九民主運動領袖之一王丹提議建立，後在數十位民運人士協作下在去年6月開幕。在35周年紀念活動中，六四親歷者、紀念館館長于大海表示，館方宗旨始終為「保存對六四屠殺的記憶」，並幫助年輕一代增加對歷史的了解，從而繼承「八九精神」。為此，本年紀念館還舉辦有紀念會、中領館遊行等活動。

于大海說，如今在中方嚴格的審查下， 愈發多年輕一代不知六四事件或對其細節缺少認知，因此堅持紀念也是為啟發該群體更關注言論自由、人權和民主價值。在反對疫情封控的「白紙運動」後，不斷有年輕人「扛起民主運動的大旗」，但人數總體而言仍顯不足。

本次座談邀請講者近20位，並由1991年流亡海外的前中國公安大學刑偵教師、現紐約律師高光俊主持。他說，參加紀念活動除悼念犧牲的市民和學生外，更是為「向世界傳達中國需要自由民主」。以國安法通過的香港無法悼念六四為例，高光俊指，海外的紀念和呼籲如今顯得更加重要。

儘管如此，高光俊仍對「中國的未來抱有信心」，因白紙運動等抗議的接連出現，讓他看到了部分人的覺醒和行動。座談中，有多位講者以香港和新疆的人權問題為例，證明執政黨對普通民眾的鎮壓仍然嚴重。同時發言還有呂京花、王軍濤和鄭旭光等親歷者。

人權律師陳闖創也說，海外民運的形式總體向好，且不斷有遭到中國打壓的異見人士加入，相信其能為當地民眾和政府部門揭示中國人權的真實現狀。當日，參觀者中不乏華人留學生，表示雖對個人安全有所擔憂，但依然願意參與運動和學習歷史。

六四 白紙運動 香港

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