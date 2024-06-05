拜登阻美墨邊境移民湧入 蘇奧齊籲國會共和黨支持

紐約州民主黨國會眾議員蘇奧齊4日舉行線上記者會，呼籲國會共和黨人放下黨派之爭，出台更多措施支持嚴控邊境。(視頻截圖)

拜登 總統4日發布行政令，限縮美墨邊境地區的每日庇護 申請人數。紐約州民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)4日舉行線上記者會，呼籲國會共和黨 人放下黨派之爭，出台更多措施支持嚴控邊境。

根據行政令，當每周平均每日庇護申請人數超過2500人時，將暫時關閉邊界且不再受理申請，待每周的每日平均申請人數降回1500人時，才重啟邊界；換言之，行政命令實施後，即刻就能關閉邊界，因當前日額已超標。

蘇奧齊在記者會上對拜登的行政令表示支持。他說，這項行政令有助於解決庇護權遭濫用的問題，恢復邊境秩序。蘇奧齊表示，庇護權法設立於1980年，當時只設想每年接納40萬尋求庇護者，但現在每年申請的人數已經達到240萬，案件嚴重積壓，需要七、八年才能處理完；「今年第一季，只有9%的申請獲得批准，去年只有13%的申請獲得批准。因此庇護申請系統已經崩潰。」

蘇奧齊說，之所以由白宮出台行政令，是因為國會一直沒有行動。今年早些時候，參院曾提出一份兩黨支持的法案，要加強邊境管控，但因為和援烏法案捆綁表決，在眾院受到共和黨阻撓而未能通過，「因此，總統正在采取非常強有力的行動，這是正確的做法。」

蘇奧齊呼籲國會共和黨人放下黨派之爭，採取更多行動解決邊境安全危機；他表示，共和黨人雖然一直在拿無證客危機攻擊民主黨，但卻未能支持嚴管邊境的法案，這是為了自身政治利益而傷害國家的行為，「許多共和黨人說現在行動為時已晚，但我想說的是，他們從未做過任何事情，只會談論危機有多麼嚴重；他們說，不會採用兩黨支持的協議，『因為要等我們的人來當總統』，這是頂級的虛偽。」