溫州鄉親 支持林莉莎選州參議員

溫州同鄉會為參選州參議員的林莉莎造勢，表示將支持她的政綱，並為其競選出力。(記者高雲兒／攝影)

祖籍中國浙江溫州市的華裔林莉莎(Lisa Lin)將於今年11月參選長島納蘇郡第五選區的州參議員 ，致力於為當地社區的發展做出貢獻。溫州同鄉會日前為其造勢，表示將支持她的政綱，並為其競選出力。

據悉，林莉莎先後畢業於紐約約翰傑刑事司法學院(John Jay College)和聖若望大學(St. John's University)法學院，目前在皇后區刑事法院擔任法庭律師，每年在處理超過3萬件刑事案件的法院中扮演著關鍵角色，並在過去十年中從事公共服務工作。

林莉莎表示，第五選區的州參議員有70%是白人，亞裔 只占4%到5%。當地有35萬登記選民，民主黨 選民占30%，她是民主黨唯一候選人，無需初選，將在11月5日直接挑戰該區現任共和黨參議員羅德(Steven Rhoads)。她認為，羅德並沒有為當地帶來顯著變化，也沒有為當地爭取到所需的資金。作為兩個孩子的母親，她對此非常擔憂，這也是她參政的主要原因之一。

溫州籍候選人林莉莎(Lisa Lin)將於今年11月參選長島納蘇郡第五選區的州參議員，致力於為當地社區的發展做出貢獻。(記者高雲兒／攝影)

林莉莎說，她的政綱包括支持一個強大且資金充足的公共教育系統；保持社區的可負擔性和安全性；為孩子們建設一個更安全的未來；同時支持工作家庭、倡導生育自由、捍衛公共教育、保護環境、支持老年人以及促進小商家的發展。

當天，紐約溫州同鄉會會長張勝耀和數百位紐約溫州籍社團鄉親現身紐約溫州同鄉會會所，紛紛表示將全力支持林莉莎，認為支持林莉莎就是支持整個社區的未來。出席的社團包括：美國浙江溫州工商總會、北美亞裔共創會主席、紐約樂清同鄉會、美國江浙工商總會、美國紐約中美商會、美國龍灣同鄉會及總商會、美國七都同鄉會、美國永嘉同鄉會、美國洞頭同鄉會及洞頭總商會、世界愛心婦女總會、美國狀元同鄉會等。