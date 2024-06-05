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野口勇博物館海報賽 黃大為奪魁

記者尤昱程／紐約報導
布碌崙華裔藝術家黃大為。(記者尤昱程／攝影)
布碌崙華裔藝術家黃大為。(記者尤昱程／攝影)

為了增添更多亞太裔藝術家的表現機會，同時響應亞太裔傳統月，長島市野口勇博物館(Noguchi Museum)連續三年公開徵集藝術家平面海報，今年共有三位華裔藝術家入選決選名單，其中由視覺藝術家黃大為(David Huang)以六個直幅作品「手向宇宙(Hands Toward the Universe)」精細描繪在社會付出勞動力的小人物，奪得今年的首獎，他的獲獎作品將會從本月開始懸掛在野口勇博物館為期一年。

主辦方表示，今年報名的參賽者總共有125位，遠超於去年的30多位，很榮幸透過這個機會讓更多的亞裔藝術家有表現自己的機會，也期許在場藝術家可以勇於打破邊界，創作出更多刺激人心的作品。

扣合今年的競賽主題「愛與勞動(love and labor)」，獲獎者黃大為表示，自己思考了很多關於勞動的概念，平時喜歡觀察周遭事物的他，也特別將社會中付出勞力的小人物放進作品中；他說，「這些小人物從事的工作往往比我們想的偉大許多，用插畫來觀察周圍的世界並從中學習是非常重要的一點。」

邱志毅(Jacqueline Qiu)上台分享自己如何將中國傳統繪畫融入自身作品...
邱志毅(Jacqueline Qiu)上台分享自己如何將中國傳統繪畫融入自身作品。(記者尤昱程／攝影)

對於獲得首獎，黃大為表示自己相當幸運，也感到非常榮幸。身為插畫藝術家的他說，「人們應該以看待博物館裡的藝術品的方式來看待插畫，能在博物館的環境中展示我的插畫藝術對我來說是莫大的榮耀。」除了黃大為，入選決選並取得亞軍的兩位華裔藝術家邱志毅(Jacqueline Qiu)和鄭德瑞(Derek Zheng，音譯)也獲得上台分享創作理念的機會。

黃大為得獎作品「手向宇宙(Hands Toward the Universe)」...
黃大為得獎作品「手向宇宙(Hands Toward the Universe)」將會在野口勇博物館外懸掛一年。(記者尤昱程／攝影)

對於正值亞太裔傳統月，以及即將到來的同志驕傲月(Pride Month)，同時身為亞裔和酷兒(queer)族群的黃大為表示，人們總是看到他的亞裔身分或者是性別認同就對他貼上某種標籤，如果作為一個白人藝術家，他相信人們並不會對他貼上這麼多標籤。「多數時候我必須比別人付出更多努力以跨越那些障礙，讓人們不只是看到我的亞裔或酷兒身分，而是看到我這個人。」

亞裔 博物館 華裔

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