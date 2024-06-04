上州華人按摩院涉賣淫 2女被捕

國土安全部、紐約州警聯合當地警方，近日突襲了一家位於紐约州伊利郡奇克托瓦加的華人按摩店，逮捕兩名華人，指該按摩店涉嫌提供非法性服務。圖為涉事按摩店地址，目前該店已永久停業。(谷歌地圖)

國土安全部(Homeland Security)、紐約州 警聯合當地警方，近日突襲了一家位於紐约州伊利郡(Eric County)奇克托瓦加(Cheektowaga)的華人 按摩店，逮捕兩名華人，該按摩店涉嫌提供非法性服務，警方還在調查其中是否涉嫌性販運。

執法部門調查一個多月後，在近日執行搜查令，突襲了位於當地友聯路(Union Rd.)4347號、一家名為「小腳水療」的華人按摩店(Little Foot Spa)，警方表示這家按摩店經營非法性服務，用現金來交易，他們還在調查其中是否還涉嫌人口販運。

之後，警方逮捕了兩位涉案華女 ，41歲的黃小華(Xiaohua Huang，音譯，下同)，被控三級宣揚賣淫罪和未經授權從事某類職業罪，52歲的唐豔琳(Yanlin Tang)被控賣淫和未經授權從事某類職業罪。她們均報住在奇克托瓦加當地。

警方表示，之前有一樁發生在尼加拉郡(Niagara County)洛克波特(Lockport)華人按摩店的案子，讓他們注意到在伊利郡，也有多家按摩店似乎不僅僅提供常規的按摩服務，例如這家按摩店就曾在網路上投放提供性服務的線上廣告。

他們同時也懷疑，與洛克波特的賣淫案類似，這家按摩店的經營者，可能還涉嫌人口販運弱勢婦女。當時，FBI聯合當地州警辦公室經過六個月調查，逮捕了洛克波特案中的華人按摩店經營者宋麗年(Linian Song)，調查發現按摩店的員工均住在店內，她們需要依賴宋女提供交通工具從而出行，此外，她還在水牛城機場接走了非法入境的兩位中國女性公民。

除了這家按摩店以外，警方還在調查伊利郡的其他幾家按摩店，這些按摩店除了投放線上廣告外，它們的員工還透過手機簡訊表示，她們可以在店內提供性服務，行話中被稱為「幸福的結局」(happy ending)。而對這些按摩店的監控錄像也顯示，從下午晚些時候開始，便有源源不斷的男子進出這些按摩店。反人口販運專家表示，全男性客戶群，是可能發生賣淫和人口販運的跡象之一。

奇克托瓦加警隊隊長施密特(Jeffrey Schmidt)表示，此案還有很多調查正在進行，「警探們必須弄清楚受害者是如何被帶到我們國家，是什麼讓她們被迫進行性行為」。

此外在這家按摩店被突襲後，紐約州警聯合當地警方，還突襲了另外一家位於伊利郡德普鎮(Depew)Broadway4776號的四季水療(Four Seasons Spa)，調查其中賣淫及性販運的問題。警方共從這兩家按摩店內搜出8萬1000元現金。