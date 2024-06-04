無證客拒攔查逃逸 向警開槍被逮

槍擊現場發現了一把槍枝。(市警提供)

皇后區 3日凌晨發生了一起槍擊事件，兩名員警在追捕一名19歲男子時中彈。該男子因逆向行駛摩托車遭警方攔截，隨即棄車徒步逃離現場，並在逃逸過程中對員警開槍；兩名中槍員警被送往醫院並沒有生命危險，而該男子則因右腳踝中槍被逮捕送醫，警方調查後發現，嫌犯是去年進入美國的委內瑞拉籍無證客 ，涉及多起竊盜案件，目前遭受拘留中。

市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)表示，該男子被證實是19歲的馬塔(Bernardo Raul Castro Mata)，他是一名委內瑞拉籍的無證客，於去年7月從德州邊境進入美國，現居住在皇后區一家改建為無證客庇護所的酒店；肯尼說，雖然此前馬塔並沒有被逮捕過，但他涉嫌區域內的多起飛車搶劫案件，警方高度懷疑他並非獨自犯罪，而是與團伙成員合作。

這起事件發生在凌晨1時40分左右，在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)區域靠近拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)的一個偏僻地區，當時兩名員警在該區巡邏，調查一起涉及摩托車和滑板車的搶劫案；途經23大道夾82街路口時，見馬塔駕駛摩托車在道路上逆行，便試圖攔截，而馬塔拒盤查棄車逃離。

紐約市警局(NYPD)局長卡班(Edward A. Caban)表示，兩名員警徒步追趕馬塔數個街區，在此期間馬塔向他們開了數槍，警察隨後還擊，雙方駁火交戰；其中一名員警腿部中彈，另一名警察的防彈背心前部中彈，他們被送往艾姆赫斯特醫院(Health + Hospitals/Elmhurst)，兩人均無生命危險。馬塔在逃跑過程中右腳踝中槍，被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)，目前被拘留。