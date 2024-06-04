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法拉盛醫用建築失火 近十輛消防車撲救

記者尤昱程／紐約報導
皇后區手術外科中心3日中午傳出火警，幸無人傷亡。(記者尤昱程／攝影)
皇后區手術外科中心3日中午傳出火警，幸無人傷亡。(記者尤昱程／攝影)

皇后區法拉盛一棟醫用建築3日傳出火警，事發時有少許煙霧傳出，消防隊員及時前往，樓內民眾均被緊急撤離；經消防隊員確認後，事發原因為樓內機器故障，期間沒有人受傷。

據市消防局消息，3日中午12時15分左右接獲民眾報案，這間位於緬街(Main St)靠近北方大道(Northern Blvd)的皇后區外科手術中心(Queens Surgical Center)一樓傳出煙霧；消防員趕到現場撲滅火勢，並搜索一樓至三樓兩次，確認無人員受困及傷亡隨即離去。

根據居民提供影片，火災發生時至少近十輛消防車輛到場封路救援，並有消防車架設兩副雲梯從高處破窗施救，火勢最後在下午1時15分左右得到控制。

本報記者前往現場時，火警狀況已解除，外科手術中心一樓大門上鎖，致電外科手術中心並無人回應，不過從玻璃門可以看見該手術中心內部地板全是水跡。

在隔壁一樓工作的吳先生表示，事發時並不確定什麼事情發生，只聽到隔壁傳來響亮的警報聲，且不斷有人往外逃出，才知道是有火警發生；據他所說，此事件為該外科手術中心有機器故障傳出煙霧，並沒有對周遭建築造成影響。

對街商家劉小姐說，起初沒有看到什麼煙霧，突然間看到近十輛消防車聚集才知道好像有火災狀況傳出。她表示，消防車輛在此停留僅約一小時左右即離去，沒有對生意造成太大影響。

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