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州警本周大執法 嚴打超速

記者尤昱程／紐約報導
州長霍楚3日宣布，今年的「嚴打超速周」從即日起至9日實施，在此期間，州警將會加大對超速以及危險駕駛者的執法力度。(美聯社)
州長霍楚3日宣布，今年的「嚴打超速周」從即日起至9日實施，在此期間，州警將會加大對超速以及危險駕駛者的執法力度。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)3日宣布，今年的「嚴打超速周」(Speed Week)從即日起至9日實施，在此期間，州警將會加大對超速以及危險駕駛者的執法力度；實際執法行動包含部署額外的巡邏車，並持續監控高速公路施工區域，針對違反紐約州「讓路法」(Move Over law)的駕駛者進行執法。

在此次「超速周」執法期間，除了一般外觀的州警車，警方還將使用隱蔽身分交通執法(CITE)車輛行動，這些臥底車輛將使警察更容易識別並「引出」違法的駕駛者；這些車輛在日常交通中與一般民眾自用車並無二致，不過一旦啟動緊急照明裝置，便顯而易見是警方用車。

而所有車型的超速行為以及其他交通違規行為都將在本周被嚴格執法，此外，警察還將關注其他交通違規行為，包括分心駕駛、車內乘客未正確繫好安全帶以及違反紐約州「讓路法」的駕駛者。

霍楚表示，超速和魯莽駕駛每年都是紐約州致死車禍的主因之一，期盼各位州民遵守限速規定，開車時放下手機，並且在看到路邊施工人員時靠邊行駛。

州警政廳長詹姆斯(Steven James)說，不僅只有本周，州警全年交通執法的目標都是減少與超速相關的車禍，並提高駕駛者和乘客在紐約州的道路上安全出行；他表示，將會在此次特殊交通執法期以及夏季駕駛高峰期部署更多警力，並針對那些使他人處於危險中的駕駛者進行執法。

根據州警，去年6月的超速周活動期間，州警共開出了2萬952張交通罰單，其中包括1萬478張超速罰單，516張分心駕駛罰單，375張違反「讓路法」的罰單，並逮捕了172名的酒醉駕駛。

紐約州 霍楚

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